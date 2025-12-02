Gazze için kurulması planlanan uluslararası istikrar gücü tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Middle East Eye’ın iddiasına göre, ABD’nin oluşturmak istediği güç Türkiye olmadan ilerleyemiyor. Ankara’nın en az 2 bin asker göndermeye hazır olduğu belirtilirken, birçok ülkenin Türk askerinin katılımını beklemeden adım atmak istemediği öne sürülüyor. İsrail’in Türkiye itirazı ise süreci kilitlemiş durumda.

Middle East Eye’ın iddiasına göre, ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin oluşturulmasını öngördüğü Gazze için uluslararası istikrar gücünü kurmakta zorlanıyor.

MEE’ye konuşan iki kaynak, zorluğun temel nedeninin İsrail’in Türkiye’nin askeri katılımına karşı çıkması olduğunu söyledi.

TÜRKİYE EN AZ 2.000 ASKER GÖNDERMEYE HAZIR

Middle East Eye, geçen ay Türk hükümetinin Gazze’ye en az 2.000 asker göndermeyi öngören planlarını tamamladığını yazmıştı. Türk yetkililerin, Ankara’nın güçte yer almaya hazır olduğunu defalarca belirttiği ifade edilirken, İsrail’in Gazze Şeridi’nde Türk birliklerine kesinlikle karşı çıktığı aktarıldı.

PLANIN EN KRİTİK PARTNERLERİ TEREDDÜDE "TÜRKİYE OLMADAN HİÇBİR ÜLKE ASKER GÖNDERMEK İSTEMİYOR"

Güce dair müzakerelere yakın bir kaynak, MEE’ye "Türkiye katılmazsa Suudi Arabistan, Azerbaycan, Pakistan ve Endonezya gibi ülkeler de asker göndermeye yanaşmıyor" dedi. Kaynağa göre Ankara olmadan güç fiilen kurulamaz hale geliyor.

BAE GERİ ADIM ATTI: "ŞİMDİLİK KATILMAYACAĞIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri geçen ay, net bir çerçeve bulunmadığını gerekçe göstererek “şimdilik” güce katılmayacağını açıkladı. Middle East Eye’ın aktardığı İsrail kaynaklarına göre, BAE’nin çekincelerinden biri Türk ve Katar etkisinin artması. İsrail’de yayımlanan raporlarda, bu etkinin Müslüman Kardeşler ve Hamas bağlantılı unsurları güçlendirebileceği ima edildi.

TÜRKİYE–İSRAİL ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

Middle East Eye’a konuşan ikinci bir kaynak, Ankara’nın ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Türkiye’nin katılımını kabul etmeye ikna etmesini beklediğini söyledi.

Kaynak, "Washington, Türk askerlerinin konuşlandırılması konusunda ısrarcı" ifadelerini kullandı. Yetkili ayrıca Türkiye’nin geçen ay Netanyahu hakkında insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmasının İsrail tarafında öfkeye neden olduğunu aktardı. MEE’ye göre bu karar, yürüyen görüşmeleri zorlaştırdı.

ABD’NİN HEDEFİ: 15.000 İLA 20.000 ASKER

Washington Post’a konuşan bir ABD yetkilisinin aktardığına göre, hedef üç tugaydan oluşacak ve 15.000 askere kadar çıkabilecek bir güç oluşturmak. Başka bir kaynağın verdiği bilgiye göre sayı 20.000’e kadar yükseltilebilir.

Yetkililer, operasyonların 2026 yılının başlarında başlamasının hedeflendiğini, ancak hangi ülkelerin katılacağına dair sürecin “değişken” şekilde sürdüğüne dikkat çekti.

İsrail’in Channel 14 kanalına bilgi veren başka bir ABD yetkilisi ise operasyonların Ocak gibi erken bir tarihte başlayabileceğini söyledi.

İSRAİL, TÜRK ARAMA-KURTARMA EKİBİNİ GAZZE’YE SOKMADI

Middle East Eye’ın aktardığı bilgilere göre, İsrail Kasım ayında Gazze’ye girmeye çalışan Türk arama-kurtarma ekibinin girişini engelledi. Ekip, İsrail askerlerinin cenazelerini bulmak üzere gönderilmişti.

GERGİNLİĞİ ARTIRAN DİĞER BAŞLIKLAR

Türkiye-İsrail arasında Suriye konusunda da anlaşmazlık bulunduğu belirtildi. İsrail basınında yer alan iddialara göre, Netanyahu hükümeti T4 hava üssü yakınlarında herhangi bir Türk radarı veya ileri teknoloji sisteminin konuşlandırılmasına karşı çıkıyor.

Türkiye’nin Uluslararası Adalet Divanı’nda Netanyahu hükümetine yönelik adımları ve 2024 baharından beri süren ticaret yasağı da gerginliği tırmandıran diğer nedenler arasında.

