Orta Doğu’daki çatışmalarla birlikte dikkatler altına da çevrilirken, fiyatlardaki muhtemel düşüşlerden yararlanmak isteyen ve fiziki alım yapmayı düşünen vatandaşlara uyarı geldi! “Çeyrek altın mı, gram altın mı” soruları artarken; gram başına düşen işçilik tutarları farklılık gösteriyor. Özellikle çeyrek altında eski ve yeni arasındaki işçilik tutarı farkı dikkat çekiyor. İşte 5 Mart 2026 itibarıyla altın ürünlerinde güncel işçilik tutarları…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altın, jeopolitik risklerin tavan yaptığı bugünlerde yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Geçen hafta 7.449 TL’den kapanış yapan spot gram altın fiyatı, bu haftanın son işlem gününde ise 7.280 TL’ye yakın denge arayışını sürdürüyor. Orta Doğu’daki çatışma ortamına rağmen altın fiyatlarında bu hafta sınırlı da olsa geri çekilme yaşanıyor.

ENFLASYON VE FAİZ ENDİŞELERİ

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, bu hafta %15’i de aşan primin ardından dünyada enflasyonist baskıların konuşulmaya başlandığını ve böyle bir ortamda merkez bankalarının daha sıkı para politikasına geçiş yapabileceğini tahmin ediyor.

Bu beklenti, yüksek faiz ortamını sevmeyen altın fiyatlarındaki kısa vadeli düşüşe de gerekçe olarak gösteriliyor.

Çeyrek altın mı gram mı? İşçilik tutarına bakmadan almayın

DÜŞÜŞ SINIRLI KALIYOR

Öte yandan altın fiyatlarını destekleyen birçok faktörün devrede olduğunu da aktaran uzmanlar; jeopolitik risklerin sürdüğünü ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek için alımlarına devam ettiğini belirterek, altındaki düşüşlerin sınırlı kaldığını ifade ediyor.

ALIM FIRSATI MI?

Analistler, altındaki düşüşlerin orta ve uzun vadede alım fırsatı da verebileceği görüşünü paylaşıyor. Bu kapsamda ons altın için 5.000 dolar seviyesi psikolojik ve 4.800 dolar seviyesi de teknik olarak önemli bir destek bölgesi olarak gösteriliyor.

İŞÇİLİK TUTARLARI

Bu arada altın yatırımını fiziki olarak yapmak isteyen vatandaşlar içim fiyat makası kadar işçilik tutarlarına da dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumculardan aldığımız bilgilere göre 5 Mart 2026 fiyatlarına göre, 24 ayar külçe altınlarda “1 grama karşılık gelen” işçilik tutarları şöyle gerçekleşiyor:

- 1 gram: 37 TL

- 2,5 gram: 37 TL

- 5 gram: 37 TL

- 10 gram: 37 TL

- 20 gram: 37 TL

- 50 gram: 22 TL

- 100 gram: 22 TL

DARPHANE ALTINLARI

- Eski Çeyrek: 34 TL

- Yeni Çeyrek: 140 TL

- Eski Tam: 27 TL

- Yeni Tam: 108 TL

- Reşat: 142 TL

- Reşat 5'li: 108 TL



(Not: Söz konusu işçilik tutarları 1 gram için ödenen tutardır. Örneğin 100 gram külçe altında işçilik 2.200 TL olarak gerçekleşmektedir.)

