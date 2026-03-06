Orta Doğu'daki ateş çemberi vatandaşın cebine de ateş düşürmeye başladı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Eşel mobil sisteme rağmen dün 3'er liradan fazla fiyat artışı olan benzin ve motorine bu gece bir zam daha geliyor. İşte detaylar...

Orta Doğu'da yaşanan savaş petrol fiyatlarını da vurdu. Savaş öncesi 70 dolar seviyesinde bulunan brent petrolün varil fiyatı 85 dolara kadar çıkarak 1,5 yılın zirvesini gördü. Bu gelişme akaryakıta zam üstüne zam olarak yansırken, tüketicinin korunması ve enflasyonla mücadeleye zarar gelmemesi için eşel mobil sistem devreye alındı.

ZAMLARIN YÜZDE 25'İ TÜKETİCİYE YANSIYACAK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar kapsamında, akaryakıt zamlarının yüzde 75’i ÖTV indirimiyle karşılanacak. Zammın yalnızca yüzde 25’i tüketiciye yansıyacak.

AKARYAKITA ZAM YAĞMURU

Eşel mobil sistemin devreye alınmasına rağmen, dün motorine 3 lira 11 kuruş, benzine 3 lira 68 kuruş, oto gaza ise 16 kuruş zam gelmişti.

BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI BİR KEZ DAHA ARTACAK

Dünkü zamların ardından akaryakıta bir çifte zam daha göründü. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş, motorine 1 lira 14 kuruş zam gelecek.

MOTORİNİN LİTRESİ 70 LİRAYA GİDİYOR

Zammın ardından bazı şehirlerde motorinin litresi 67 lirayı aşacak. Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de motorinin litresi 67,51 liraya, benzinin litresi ise 62,47 liraya çıkacak.

6 MART GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 59.34 63.53 30.49 İstanbul Anadolu 59.18 63.37 29.89 Ankara 60.29 64.65 30.37 İzmir 60.58 64.93 30.29

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

