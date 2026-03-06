200 hafta sonra bir ilk! Rusya-Ukrayna savaşı sonrası…
Geçen hafta cuma günü 73,20 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugün TSİ 08:00 itibarıyla 84,50 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Böylece petrolde haftalık yükseliş de %15,45 civarında gerçekleşiyor. Son olarak 28 Şubat 2022 haftasında Rusya-Ukrayna savaşı başladığında, petrol fiyatlarında haftalık yükselişin boyutu %19,55’e kadar ulaşmıştı. Fiyatlar bugün, 209 hafta sonra en yüksek prime koşuyor.
- Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasına varan çatışmalar, enerji güvenliği ve arz endişeleriyle petrol fiyatlarını yükseltti.
- Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta 73,20 dolardan kapanış yaparken, bugün 84,50 dolara yakın bir denge arayışında ve haftalık prim %15,45 civarında gerçekleşiyor.
- Bu haftaki yükseliş, en son 209 hafta önce Rusya-Ukrayna savaşı başladığında görülen %19,55'lik yükselişin altında kalırken, 3 Ekim 2022 haftasındaki %15,25'lik yükselişi geçti.
- Goldman Sachs, Boğaz'daki petrol sevkiyatında yaşanacak aksamanın 5 haftaya kadar uzaması halinde Brent petrolde 100 dolar senaryosunu öngördü.
- Suudi Arabistan'ın nisan ayı için Asya'daki alıcılara petrol fiyatlarında yüksek oranda artış uygulayabileceği belirtiliyor, daha önce 80 cent olarak öngörülen zammın varil başına 2,50 dolar olabileceği aktarılıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ardından ilk işlem haftasını bugün tamamlarken, en sert tepki petrol fiyatlarında yaşandı.
Tarihte ilk defa Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasına kadar varan ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar, enerji güvenliği ve arz endişelerini zirveye çıkarak petrol fiyatlarını yükseltti.
HAFTALIK PRİM %15,30
ŞUBAT 2022’DEN BU YANA…
Geçmişe yönelik bakıldığında en son 209 hafta önce Rusya-Ukrayna savaşı başladığında petrol fiyatlarında, bu haftanın da üzerinde bir prim gerçekleşmişti. 28 Şubat 2022 haftasında gözlemlenen bu yükselişin boyutu %19,55’e kadar ulaşmıştı.
3 Ekim 2022 haftasında da petrol fiyatları, İsrail’in Gazze’ye saldırması ile %15,25 yükselmişti.
ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR
Bu arada geçen hafta sonu başlayan çatışmalar devam ederken, petrol fiyatında dün en yüksek 86,28 dolar seviyesi test edildi. Bu hafta ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerini korumaya yönelik açıklamalarının, piyasalara yeterli güveni vermediği de ifade edildi.
100 DOLAR SENARYOSU
Goldman Sachs Emtia Araştırmaları Başkanı Samantha Dart, Boğaz’daki petrol sevkiyatında yaşanan aksamanın 5 haftaya kadar uzaması halinde, Brent petrolde 100 dolar senaryosunun gerçekleşebileceğini öngördü.
ASYALI ALICILARA ZAM
Suudi Arabistan’ın ise nisan ayı için Asya'daki alıcılara petrol fiyatlarında yüksek oranda artış uygulayabileceği ifade ediliyor. Çatışmalar öncesinde 80 cent olarak öngörülen zammın, varil başına 2,50 dolar olarak gerçekleşebileceği aktarılıyor.