TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. 3 Mart 2026 tarihinde yapılan kura çekilişinde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle eksik belirlenen hak sahipleri için gerçekleştirilen 270 konutluk ek kura çekimi tamamlandı. Sonuçların TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden sorgulanabileceği duyuruldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’nın Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar ve Sincan ilçelerini kapsayan sosyal konut projesine ilişkin önemli bir duyuru yaptı. 3 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekilişinde yaşanan sistemsel hata nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edilmişti.

Bu kapsamda 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olarak belirlenirken, kalan 270 konut için planlanan ek kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.

TOKİ ANKARA 270 KONUT EK KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ tarafından yapılan açıklamada Ankara merkez ilçelerini kapsayan sosyal konut projesinde gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurasında teknik bir aksaklık yaşandığı ve bu nedenle bazı hak sahiplerinin belirlenemediği ifade edilmişti.

Yapılan incelemelerin ardından eksik belirlenen toplam kontenjanın 497 kişi olduğu açıklandı. Bu kontenjanın 227’sinin “Şehit Yakını ve Gazi” kategorisine ayrıldığı ve ilgili mevzuat gereği bu vatandaşların doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

Kalan 270 konut için ek kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirildi. Kura çekimi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Ek kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan vatandaşların isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanıyor.

Vatandaşlar kura sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile sistem üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece Ankara’daki sosyal konut projesinde teknik aksaklık nedeniyle eksik kalan hak sahipliği süreci de tamamlanmış oldu.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi, çekilişin ardından TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor.

Ayrıca vatandaşlar sonuçlara e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak kolayca ulaşabiliyor.

