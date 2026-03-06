Anadolu Ajansı
İran'da acil durum merkezi vuruldu! Çok sayıda can kaybı var
ABD ve İsrail’in İran’ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2’si sağlık çalışanı olmak üzere 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Saldırıda 115 Acil Durum Merkezi tamamen yıkıldı.
Dünya 6 saat önce
ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
- Saldırıda 2'si sağlık çalışanı olmak üzere 20 sivilin öldüğü bildirildi.
- Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni, saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.
- Saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığı ve belediye müştemilatının zarar gördüğü ifade edildi.
- Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü belirtti.
ABD ve İsrail'in İran'ın Şiraz kentine düzenlediği saldırılarda 2'si sağlık çalışanı 20 sivilin öldüğü bildirildi. Mehr Haber Ajansı'na göre, Fars eyalet Vali Yardımcısı Celil Hüseyni konuya ilişkin bilgi verdi.
20 ÖLÜ 30 YARALI VAR
Hüseyni, "Şiraz kentinde Zibaşehr Parkı civarına yapılan saldırıda 20 sivil hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı." dedi.
115. ACİL DURUM MERKEZİ YIKILDI
İranlı yetkili, saldırıda Şiraz'daki 115. Acil Durum Merkezi'nin tamamen yıkıldığını, belediye müştemilatının zarar gördüğünü belirtti.
Öte yandan Fars Acil Durum Birimi Başkanı Dr. Mesud Abid, 115. Acil Durum Merkezi'nde görev yapan 2 sağlık çalışanının öldüğünü ifade etti.
