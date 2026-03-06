Orta Doğu’yu ateş çemberine çeviren savaş 7. gününde devam ederken, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper’dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Cooper, İran insansız hava araçlarını tersine mühendislikle kopyalayıp daha iyi hale getirerek yeniden üretmeye başladıklarını ve söz konusu İHA’ları İran’a yönelik saldırılarda kullandıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü İsrail-ABD’nin ortaklaşa olarak İran’a yönelik başlattığı saldırılar yedinci gününde de şiddetlenerek devam ediyor. ABD, İran'ın füzelerinin yüzde 60'ının, füze rampalarının ise yüzde 64'ünün ABD ve İsrail saldırılarında imha edildiğini savunurken, İran tarafı da İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik hedeflerini vurmayı sürdürüyor.

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının günlük maliyetinin yaklaşık 900 milyon dolar olduğu belirtilirken, İran’ın sahadaki en büyük avantajının ise düşük maliyetli insansız hava araçları (İHA) olduğu vurgulanıyor.

ABDli komutandan flaş İHA itirafı! İran tasarımını kopyalayıp yeniden cepheye sürmüşler

“İRAN İHA’LARININ TASARIMINI ELE GEÇİRDİK”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper ise savaşın ortasında flaş açıklamalarda bulundu. Cooper, İran’ın en etkili silahlarından biri olarak nitelendirilen kamikaze İHA’larının tasarımını ele geçirdiklerini ve tersine mühendislikle kopyaladıklarını duyurdu.

"AMERİKAN ETİKETİ KOYDUK VE PİYASAYA SÜRDÜK"

Ele geçirilen İHA'ların detaylı şekilde incelenerek analiz edildiğini aktaran ABD’li komutan, bu tasarımların artık ABD tarafından da üretildiğini ifade etti. Cooper, "İHA'ları söküp inceledik, tasarımlarını tamamen çözdük. Üzerlerine Amerikan etiketi koyduk ve yeniden cepheye sürdük" şeklinde konuştu.

ABD’li komutan, İran’a yönelik saldırılarda artık İran tasarımı kamikaze droneların kullanıldığını aktardı.

