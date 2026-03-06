Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yabancı bir haber ajansının Türkiye’nin İngiliz MI6’dan Suriye Devlet Başkanı Şara’yı korumasını talep ettiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. MİT’in DEAŞ’a karşı Suriye ile yürüttüğü iş birliği örnek gösterilirken, asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yabancı bir haber ajansında yayımlanan "Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi" haberine dair açıklama yayınladı.

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı bir haber ajansında bugün yayımlanan 'Türkiye, İngiliz MI6'dan Suriye Devlet Başkanı Şara’nın korumasını artırmasını istedi' haberi gerçeği yansıtmamaktadır.

Ankara’dan İngiliz istihbaratı ve Şara iddiasına jet cevap! "MİT'in böyle bir talebi yok"

"ETKİN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ"

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), gerek uluslararası istihbarat topluluğu ile gerekse de komşumuz Suriye’nin güvenlik birimleri ile terörle mücadele alanında etkin bir iş birliği içindedir.

Son dönemde Suriye makamları ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı gerçekleştirilen başarılı operasyonlar da bu iş birliğinin en güncel örneklerindendir.

Söz konusu haberde iddia edildiği gibi MİT’in MI6’dan Suriye Devlet Başkanı’nın korunması konusunda herhangi bir talepte bulunduğu veya böyle bir rol üstlenmesini istediği ise doğru değildir. Kamuoyunun asılsız iddia, paylaşım ve içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

