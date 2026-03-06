Rusya, Avrupa ile yaşanan gerilim nedeniyle ekonomik yaptırımlar için adım atmaya hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus gazını Avrupa yerine başka pazarlara gönderme talimatı sonrası Moskova harekete geçti. Rus gazının Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin başta olmak üzere Asya pazarına aktarılacağı ifade edildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus enerji şirketlerinin Avrupa’ya sevk ettiği doğal gazı Asya pazarına göndereceğini söyledi.

Novak, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rus gazını Avrupa yerine başka pazarlara gönderme konusundaki çalışma talimatını değerlendirdi.

Rus hükümetinin, Putin’in talimatının ardından şirketlerle görüştüğünü anlatan Novak, “Avrupa'ya, tedarik edilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) bir kısmının, bizimle yapıcı ilişkiler kuran ve uzun vadeli sözleşmeler imzalama imkanımız olduğu diğer pazarlara yönlendirmeye karar verdik.” dedi.

Avrupa'nın gaz vanası kısılıyor! Rusya yeni pazarını duyurdu

PAZAR ASYA'DA KURULACAK

Novak, Rus şirketlerinin ilgili ülkelerle görüşmelere başladığına işaret ederek, “Şirketlerimiz, Avrupa'dan yeni kısıtlamalar gelmesini beklemeden, ortaklarımızla yeni uzun vadeli sözleşmeler imzalamak için Hindistan, Tayland, Filipinler ve Çin gibi diğer ülkelerle fırsatları değerlendiriyor.” diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Novak, Rus doğal gazını dost ülkelere göndermek istediklerinin altını çizdi.

VANALAR TAMAMEN KAPACANAK MI?

Putin, Rusya'nın Avrupa gaz piyasasından tümüyle çekilebileceğini belirterek, Avrupa Birliği’ne (AB) gaz sevkiyatını tamamen durdurmak için gerekli çalışmaları yapmak üzere hükümete talimat vermişti.

AB Konseyi, gelecek yıl Rusya’dan boru hatlarıyla doğal gaz ve LNG ithalatını tümüyle durdurmayı öngören kararı onaylamıştı.

