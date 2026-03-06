ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Türkiye’deki İranlı vatandaşlar, vatanlarına destek olmak için Van’daki Kapıköy Gümrük Kapısı’na akın ediyor. Günübirlik yolcu geçişlerinin durdurulduğu sınır hattında hareketlilik yaşanırken İranlılar "Önce vatanım ve toprağım" diyerek ülkelerine dönme kararı aldı.

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları sonrası Orta Doğu’da gerilim artarken, Türkiye-İran sınırındaki kapılarda yoğunluk gözlemleniyor.

Van’ın Saray ilçesindeki kritik sınır noktası Kapıköy Gümrük Kapısı’nda İranlı vatandaşların dönüşleri sürüyor.

Yetkililer, güvenlik önlemleri kapsamında günübirlik yolcu geçişlerini durdururken, ticari yük geçişlerinin kontrollü olarak devam ettiğini açıkladı.

"DESTEK OLMAK İÇİN DÖNÜYORUZ"

Türkiye’de bulunan bazı İranlı vatandaşlar ise yaşanan gelişmelerin ardından ülkelerine dönme kararı aldıklarını ifade etti.

Kapıköy Gümrük Kapısı’nda bekleyen İranlılar, Türkiye’ye gezmek amacıyla geldiklerini ancak savaşın başlaması nedeniyle dönüş yaptıklarını dile getirdi.

İranlı bir vatandaş, Türkiye’de bir süre daha kalmayı planladıklarını belirterek, "Gezmek için Türkiye’ye gelmiştik. Biraz daha kalacaktık ancak savaş çıktı. Bu yüzden memleketimize dönüyoruz. Türkiye’nin gezilecek çok güzel yerleri var. Sultanahmet’e de gittik. Ama şimdi ülkemize destek olmak ve insanlarımızın yanında olmak için geri dönmek istiyoruz" dedi.

"ÖNCE VATANIM VE TOPRAĞIM"

Ülkesine destek olmak istediğini dile getiren başka bir İranlı ise "Memleketimize, insanlarımıza zarar veriyorlar. Şimdi onların yanında olmak istiyorum. Elimden geldiğince ülkeme yardım etmek istiyorum. Önce vatanım ve toprağım" ifadelerini kullandı.

İran’da internet kesintileri nedeniyle yeterli bilgi alamadıklarını söyleyen vatandaş, ülkelerine dönerek gelişmeleri yerinde takip etmek istediklerini de kaydetti.

"İRAN'DA ASKERE GİDECEĞİM"

Savaş nedeniyle planladığından daha erken döndüğünü belirten bir başka İranlı ise askerlik görevini yerine getirmek istediğini belirterek, "Savaş için biraz erken döndük. Ülkemize destek olmak için gidiyoruz. Orada büyüdük. Ben gidince askere gideceğim. Zaten askerlik zamanım geldi. İran’da iki yıl askerlik yapılıyor. Ülkeme destek vermek için elimden ne gelirse yaparım" diye konuştu.

İstanbul’dan Van’a gelerek sınır kapısından ülkesine dönmeye çalışan bir İranlı da İran’daki bazı kentlerin hedef alındığını belirterek, "Salmas’ı da vurdular. Bu yüzden biz de dönüyoruz" dedi.

