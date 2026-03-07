Suudi Arabistan Havayolları, yarından itibaren Dubai’ye kısmi uçuşları yeniden başlatıyor. Riyad ve Cidde’den gidiş-dönüş seferleriyle başlayan uçuşlar, bölgedeki gelişmelere göre kademeli olarak artırılacak.

Suudi Arabistan Havayolları, yarından itibaren Dubai’ye karşılıklı kısmi uçuşların yeniden başlayacağını açıkladı. Açıklamaya göre, Riyad ve Cidde çıkışlı uçuşlar kapsamında iki gidiş ve iki dönüş seferi gerçekleştirilecek.

KADEMELİ OLARAK ARTIRILACAK

Havayolu yetkilileri, uçuş sayısının bölgedeki gelişmelere bağlı olarak kademeli şekilde artırılacağını belirtti. Böylece seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesi ve hava trafiğinin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

Öte yandan Kuveyt Havayolları da, Suudi Arabistan’dan bazı başkentlere vatandaşları karayolu ile Kuveyt’e ulaştırmak amacıyla uçuşlar başlattığını duyurdu. Bu adım, bölgedeki hava ulaşımı ve seyahat planlamasında esnekliğin artırılması yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası