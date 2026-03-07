CHP’de “liyakatli kadro” tartışmaları gündemde. Genel merkezde iletişim krizleri ve yerelde Edirne Belediyesi’ndeki “akraba saltanatı” iddiaları, parti içinde ve kamuoyunda tepki çekiyor.

Özgür Özel’in “liyakatli kadrolar” söylemi, CHP Genel Merkezi’nden yerel yönetimlere uzanan görevlendirme krizleriyle sarsılıyor.

Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut’un iletişim alanındaki yetersizliği ve hazırlanan kritik lansmanların stratejik hatalarla etkisiz kalması parti içinde sert eleştirilere yol açıyor. Aslen eczacı olan Bulut’un eleştirilere “Ben bu işlerden anlamıyorum” diyerek karşılık verdiği iddia edilirken, hakkındaki rüşvet dosyaları “arınma” bekleyen muhalif kanadın tepkisini çekiyor.

Genel merkezdeki bu ehliyet tartışması yerelde de yankı buluyor. Edirne Belediyesi Meclisi’nde patlak veren “akraba saltanatı” tartışması liyakat krizini sokağa taşıyor. Belediye başkan yardımcısının gelininden milletvekilinin yeğenine kadar çok sayıda yakın ismin KPSS kılıfı altında işe alınması “Hepsi mi KPSS’de ilk 5’e girdi?” sorusuyla kamuoyunun gündemine oturdu.

