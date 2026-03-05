İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, çıkan tartışmada bıçaklandı. Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin ise yakalandığı bildirildi.

Dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı.

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

