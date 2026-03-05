CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı
İzmir'de CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, çıkan tartışmada bıçaklandı. Olay yerinden kaçan 4 şüphelinin ise yakalandığı bildirildi.
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, dün gece Menderes Oto Sanayi bölgesinde tanıdığı kişilerle çıkan tartışmada bıçaklanarak yaralandı; hayati tehlikesi bulunmazken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
- CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık, dün gece Menderes Oto Sanayi bölgesinde bıçaklandı.
- Işık, tanıdığı kişilerle çıkan tartışma sonucu darbedildi ve kesici aletle yaralandı.
- Hayati tehlikesi bulunmayan Işık, Menderes Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
- Olayla ilgili 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dün saat 22.00 sıralarında Menderes Oto Sanayi bölgesinde CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.