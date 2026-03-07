Yakın Doğu Stratejik Çalışmalar Merkezi Genel Müdürü Bradley Martin, Wall Street Journal’daki yazısında Türkiye’yi hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “NATO için kötü bir ortak” olarak nitelendirirken, Ankara’nın bölgedeki rolüne dikkat çekti.

İsrail yanlısı gazeteci ve ABD Savunma Bakanlığı ile ortaklıkları olan Yakın Doğu Stratejik Çalışmalar Merkezi Genel Müdürü Bradley Martin, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesini Türkiye nefretine alet etti.

Martin, gazetede yayınlanan sözde analizde Türkiye’nin NATO müttefikleri için baş ağrısı olduğunu öne sürdü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “NATO için kötü bir ortak” diye hedef aldı.

Irak Savaşı sonrası oluşan boşluğu İran’ın doldurduğu belirten Siyonist yazar, İran’ın zayıflatılmasının ardından sonra Türkiye’nin gelmemesi için tedbir alınmasını istedi. Siyonist yazar Martin şunları yazdı:

Irak savaşından sonra İran, Saddam Hüseyin’in bıraktığı iktidar boşluğunu kendi lehine kullandı. Türkiye’nin bu boşluğu doldurmaması için tedbirler şarttır. Sayın Erdoğan, İslam dünyasına liderlik etmek istiyor ve kendisini İslam’ın koruyucusu, bir nevi modern Osmanlı sultanı olarak görüyor. Bu da Türkiye’nin İran söz konusu olduğunda NATO için niçin kötü bir ortak olduğunu açıklıyor.

Ankara’nın 2012’de, İsrail için casusluk yapan ve İran’ın nükleer silah programı hakkında bilgi toplayan 10 kadar İran vatandaşının kimliklerini İran’a ifşa ettiği bildirildi. İsrail’in Mossad’ın eski başkanı Danny Yatom, bu olayı İran’ın nükleer programı hakkında istihbarat toplamaya çalışan Batılı kuruluşlara karşı büyük bir darbe olarak nitelendirdi. NATO, Türkiye ile ilişkisini sürdürmeli mi? İran rejimi düştükten sonra Orta Doğu’daki rolü ne olmalı? Bu soruları değerlendirirken, Washington, Türkiye’nin ABD dış politikasına karşı olduğunu ve müttefikleri için bir baş ağrısı olduğunu unutmamalıdır.

Haberle İlgili Daha Fazlası