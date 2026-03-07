Öğrenciler “Yemekler, kültürler farklı olsa da ramazanda hepimiz İslam sofrasında toplanıyoruz” mesajı verdi.

İstanbul’da öğrenim gören Balkan ülkeleri öğrencileri, ramazanın manevi ikliminde buluştu. Türkiye Burslusu öğrenciler, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Çemberlitaş Gençlik Merkezinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri yüksek lisans öğrencisi Kuzey Makedonyalı Dhurata Aliya, memleketi Üsküp’ün çok kültürün birleştiği bir yer olduğunu söyleyerek “İstanbul’da ramazanı yaşamak bambaşka. Ayasofya’da, Süleymaniye’de teravihler kılınınca insan çok güzel bir hisse kapılıyor” dedi. Aliya, Kuzey Makedonya’da farklı toplulukların kendi yemeklerini iftar sofralarına taşıdığını belirterek “Yine de bir Türkiye havası var diyebilirim. Çünkü eski çarşımızda Osmanlıdan kalma çok şey var. O yüzden İslam geleneğinden dolayı birbirine benzeyen bir sofra var diyebilirim” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'DA HER TÜRLÜ İNSANI BULABİLİRSİNİZ"

Sırbistan Sancak Novi Pazar’dan gelen İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Ammar Hukovic ise İstanbul ile memleketi arasında benzerlikler gördüğünü dile getirerek “İstanbul’da her türlü insanı, inancı ve mezhebi bulabilirsiniz” diye konuştu.

Kosova’dan gelen İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Vesa Mala da çok sayıda etkinlik düzenlendiğini, süslemeler yapıldığını, ramazanın enerjisinin özellikle İstanbul’da belirgin şekilde hissedildiğini kaydetti.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bosna Hersekli Alija Causevic ise “Yemekler farklı, kültür biraz farklı; ama yine de çok yakın. Aynı anda insanların birlikte iftar yapması, teravihe gitmesi, sahurda bir araya gelmesinin ortak bir kültür olduğunu söyleyebilirim. Kültürlerimizdeki benzerlikler ve farklılıklar, başka hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız çok güzel bir şey” dedi.

Balkan ülkeleri öğrencileri: Hepimiz İslam geleneği sofrasında buluşuyoruz

