Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ve Selman arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, bölgemizdeki çatışmalı süreç ve son gelişmeler ele alındı.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeye rağmen diplomasiye fırsat verilmesi, sorunların diyalog yoluyla çözümü ve müzakerelere dönülmesi için görüşmeler yaptığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Suudi Arabistan’a yönelik saldırılar nedeniyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

