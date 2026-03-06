APP plaka kullanan sürücülere uygulanan 140 bin liralık ceza ve trafikten men yaptırımı gündemdeki yerini korurken, tartışmaların ardından bir açıklama da Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) geldi. Kurum, yetkili kuruluş tarafından basılmayan ve resmi güvenlik unsurlarını taşımayan plakaların hukuken geçersiz sayıldığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde tartışma konusu olan ve halk arasında “APP plaka” olarak adlandırılan plakalarla ilgili açıklama yaptı. Kurum, yetkili kuruluş tarafından üretilmeyen ve yönetmelikte yer alan güvenlik unsurlarını taşımayan plakaların hukuken geçerli kabul edilmediğini bildirdi.

2016'DAN BERİ YÜRÜRLÜKTE

EGM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, APP plaka kullanımına ilişkin kamuoyunda çeşitli yanlış anlaşılmaların ortaya çıktığına dikkat çekildi. Açıklamada, plaka kullanımına dair kuralların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 23’üncü maddesinde açık şekilde düzenlendiği hatırlatıldı.

Yetkililer, yönetmelikte belirtilen ölçü ve niteliklere aykırı plaka kullanan ya da araçta bulunması gereken sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Bu düzenlemenin yeni olmadığı ve 2016 yılından beri yürürlükte olduğu da vurgulandı.

APP PLAKA NEDİR?

Açıklamada, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen durumun ise farklı bir yaptırıma tabi olduğu ifade edildi. Bu tür plakaların temel sorununun ölçü veya görünümden ziyade, yetkili kuruluş tarafından basılmamış olması olduğu belirtildi.

2918 sayılı Kanun’un 131’inci maddesine göre, resmi mühür ve yönetmelikte belirtilen güvenlik unsurlarını taşımayan plakalar hukuken geçersiz sayılıyor. Bu nedenle söz konusu plakaların araçlarda kullanılması halinde sürücüler hakkında 140 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınıyor ve araç 30 gün trafikten men ediliyor.

HAPİS CEZASI DA ÖNGÖRÜLEBİLİYOR

Yetkililer, bununla da sınırlı kalmayabileceğini belirterek, söz konusu durumun Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçunu oluşturabileceğini ifade etti. Bu suç için 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülebileceği bildirildi.

EGM açıklamasında, düzenlemelerin temel amacının ceza kesmek değil, trafik güvenliği ve kamu düzenini korumak olduğu vurgulandı. Araç plakalarının trafik denetimleri, elektronik denetim sistemleri ve güvenlik kameraları açısından araçların hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesini sağlayan resmi bir kimlik niteliği taşıdığı ifade edildi.

SÜRÜCÜLERE ÇAĞRI

Standart dışı ve yetkisiz şekilde üretilmiş plakaların bu denetim sistemlerinin etkinliğini azaltabileceği belirtilerek, sürücülere yalnızca yetkili kuruluşlar tarafından basılan ve yönetmeliklere uygun plakaları kullanmaları çağrısı yapıldı.

