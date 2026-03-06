APP plaka kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasıyla birlikte kesilen yüksek cezalar gündem oldu. Standart dışı olarak kalın karakterlerle basılan ve "APP plaka" olarak bilinen plakalara ağır para cezaları uygulanırken, araçlar trafikten de men edilebiliyor. Peki, App Plaka nedir, nasıl değiştirilir? App Plaka cezası ne kadar?

APP plaka, "Avrupa Pres Plaka" anlamına gelir ve standart dışı tasarıma sahip araç plakalarını ifade eder. Estetik amaçlarla tercih edilen bu plakalar, harf ve rakamların kalınlaştırıldığı veya ölçülerinin değiştirildiği modellerden oluşur. Ancak trafik yönetmeliğinde plakaların belirli ölçü ve yazı tiplerinde olması zorunludur. Bu nedenle APP plakalar yasal kabul edilmez ve cezai yaptırıma neden olabilir.

App Plaka nedir, nasıl değiştirilir? APP plaka kullananlara ağır yaptırım!

APP PLAKA KULLANMANIN CEZASI

Eğer sahte veya APP plaka kullanıyorsanız, derhal bu plakaları çıkartarak, devletin belirlediği standartlara uygun plakaları kullanmaya geçmelisiniz. Çünkü, sahte ve APP plaka kullanmak suçtur ve cezai yaptırımları mevcuttur. APP olarak adlandırılan plakalara 280 bin liraya varana kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men ediliyor. İlk cezada 140 bin lira, kinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.

App Plaka nedir, nasıl değiştirilir? APP plaka kullananlara ağır yaptırım!

APP PLAKA DEĞİŞİMİ VE YENİ PLAKA TEMİN SÜRECİ

APP plakası dışında orijinal plakası elinde olanlar APP plakaları araçlarından söküp imha ederek, orijinal plakalarını kullanabiliyor. Ancak elinde orijinal plakası olmayanların yeni plaka için başvuru yapması gerekiyor. 2026 düzenlemelerine göre plaka basım süreci tamamen noterler ve Şoförler Odası üzerinden yürütülmektedir.

Ruhsat ve kimlikle birlikte herhangi bir notere gitmek gerekir. Noter, sistem üzerinden plakanızın kayıp kaydını girer ve size yeni bir plaka basım belgesi verir.

Eğer tek plakanız kayıpsa genellikle aynı numara basılır. Ancak güvenlik riski varsa veya her iki plaka da kayıpsa, sistem bazen numara değişikliğini zorunlu kılabilir. Noterden aldığınız belge ile bölgenizdeki en yakın Şoförler ve Otomobilciler Odası plaka basım atölyesine giderek dakikalar içinde yeni, karekodlu ve mühürlü plakanızı teslim alabilirsiniz.





Haberle İlgili Daha Fazlası