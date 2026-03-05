Diyarbakır'da nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan ve kaçak avlanması durumunda 940 bin lira ceza kesilen dağ keçileri sürü halinde görüntülendi.

Çermik Saltepe Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçisi sürü halinde görüntülendi.

"İLK DEFA BU KADAR KALABALIK GÖRDÜM"

Dağ keçilerini sürü halinde görüntüleyen Selim Toprak, ''Tarlada çalışırken uzakta dağ keçisi sürüsü gördüm. Ben de o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldım. İlk defa bu kadar kalabalık bir sürü gördüm'' ifadelerini kullandı.

Zarar vermenin cezası 940 bin TL! Sürü halinde görüntülendiler

KAÇAK AVLAYANA 940 BİN TL CEZA

Çermik'te doğal alanlarında sık sık dağ keçileri ve yaban hayvanları görülürken, dağ keçilerini kaçak avlayanlara 940 bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

