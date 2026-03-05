A101 aktüel ürünler yeni hafta kataloğunu yayımladı. 5 Mart 2026 Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle Stanley marka termos modelleri dikkat çekiyor. Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği A101 aktüel kataloğunda bunun yanı sıra elektronik eşyalar, ev gereçleri, temizlik ürünleri ve çocuklar için çeşitli oyuncaklar gibi pek çok seçenek öne çıkıyor.

Her hafta Aktüel kataloğunu müşterileriyle buluşturan A101, 5 Mart Aktül kataloğunı paylaştı. Haftalık Aktüel kataloğunda mutfak ürünlerinden küçük ev aletlerine, ev yaşamını kolaylaştıran pek çok ürünü raflara getiriyor. Özellikle Stanley termos modellerinin katalogda yer alması kampanyayı öne çıkaran ürünler arasında bulunuyor.

Alışveriş fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise 5 Mart 2026 A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri ve fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte A101’in yeni haftada satışa sunacağı ürünler…

5 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler

A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler

A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler

A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler

A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler

A101’den Stanley termos sürprizi! 5 Mart A101 aktüel kataloğunda dikkat çeken ürünler





Haberle İlgili Daha Fazlası