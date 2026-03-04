Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son maçında Beyoğlu Yeni Çarşı'ya 1-0 mağlup olan Kocaelispor, turnuvaya veda etti.

Süper Lig ekibi Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeniçarşıspor ile deplasmanda karşılaştı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya tek golle yenilen Kocaelispor, Türkiye Kupası'na veda etti.

Ev sahibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren golü 57. dakikada Alhan Kurtoğlu kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye Kupası C Grubu'nda 4 puanda kalan Kocaelispor, turnuvaya havlu attı. Tek galibiyetini Kocaeli karşısında alan Beyoğlu Yeni Çarşı da aynı puanla veda etti.

