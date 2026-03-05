Beşiktaş-Galatasaray maç bileti fiyatları açıklandı! İşte BJK-GS maç bileti genel satış tarihi ve saati
''Beşiktaş-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?'' meral edilirken BJK-GS derbisi için bilet detayları da duyuruldu. 7 Mart Cumartesi akşamı oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. İşte BJK-GS maç bileti genel satış tarihi ve saati...
İstanbul derbisi için bilet satış takvimi açıklandı. Beşiktaş'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda Beşiktaş-Galatasaray maç bileti fiyatları ve genel satış tarihi paylaşıldı.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak. BJK-GS maç biletleri bugün (5 Mart 2026) saat 10.00’da BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulacak, saat 12.00’de ise genel satış başlayacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETİ FİYATLARI
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
BJK-GS derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.