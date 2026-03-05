''Beşiktaş-Galatasaray maç biletleri satışa çıktı mı?'' meral edilirken BJK-GS derbisi için bilet detayları da duyuruldu. 7 Mart Cumartesi akşamı oynanacak dev karşılaşmanın bilet fiyatları da belli oldu. İşte BJK-GS maç bileti genel satış tarihi ve saati...

İstanbul derbisi için bilet satış takvimi açıklandı. Beşiktaş'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda Beşiktaş-Galatasaray maç bileti fiyatları ve genel satış tarihi paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak. BJK-GS maç biletleri bugün (5 Mart 2026) saat 10.00’da BJK SuperApp üzerinden ön satışa sunulacak, saat 12.00’de ise genel satış başlayacak.

Beşiktaş-Galatasaray maç bileti fiyatları açıklandı! İşte BJK-GS maç bileti genel satış tarihi ve saati

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETİ FİYATLARI

VIP 100: 37.500 TL

VIP 101-126: 33.750 TL

1.Kategori: 12.000 TL

2.Kategori: 11.000 TL

3.Kategori: 9.750 TL

4.Kategori: 7.500 TL

5.Kategori: 6.500 TL

6.Kategori: 5.750 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7.Kategori: 2.500 TL

8.Kategori: 2.250 TL

Beşiktaş-Galatasaray maç bileti fiyatları açıklandı! İşte BJK-GS maç bileti genel satış tarihi ve saati

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

BJK-GS derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası