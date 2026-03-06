Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Doğu Karadeniz’de meydana gelen depremlerin yalnızca sarsıntıyla sınırlı kalmadığını belirterek dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bektaş, bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki depremlerin heyelanları ve gravite faylarını tetikleyebileceğini ifade etti.

Deprem bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Doğu Karadeniz’deki depremlerin heyelan ve zemin hareketlerini tetikleyebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, bölgenin derin taban kayaçlarında meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremlerin, daha sığ seviyelerde bulunan örtü kayaçlarında heyelan, blok kayması ve gravite faylarının harekete geçmesine neden olabildiğini belirtti.

RİZE DEPREMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Paylaşımında son yıllarda yaşanan bazı örneklere de dikkat çeken Bektaş, 2024 yılında meydana gelen ve Rize merkezli 4,8 büyüklüğündeki depremin yaklaşık bir ay sonra, yağışsız bir günde Arhavi’deki heyelanı tetiklemiş olabileceğini ifade etti.

Bektaş ayrıca 2026 yılında Trabzon’da meydana gelen 3,8 büyüklüğündeki depremin, şehirdeki dolgu alanında bulunan blokta çökmeye yol açtığını öne sürdü. İnSAR verilerine göre söz konusu alanda yaklaşık 7 milimetrelik bir çökme yaşandığını belirtti.

Bir diğer örneğin ise Karadeniz açıklarında meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem olduğunu ifade eden Bektaş, bu sarsıntının bir gün sonra Artvin’in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanla ilişkili olabileceğini dile getirdi.

"TAKİP EDİLMELİ"

Bektaş, Doğu Karadeniz’de deprem, fay ve heyelan ilişkisine dikkat çekerek bölgedeki zemin hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

