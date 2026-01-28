Trabzon açıklarındaki 3,8’lik deprem Karadeniz Fayı’nın hâlâ aktif olduğunu bir kez daha gösterdi. Prof. Dr. Osman Bektaş, şehirdeki dolgu zeminler, heyelanlı alanlar ve yapı stoğunun risk haritasını çıkardı: “Güvenli şehir illüzyonu sona erdi.”

Dün akşam Trabzon açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı küçük olsa da hem kent genelinde hem de çevre illerde hissedildi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya üzerinden şehirdeki deprem riskine dikkat çeken peş peşe paylaşımlarda bulundu.

'GÜVENLİ ŞEHİR' YANILGISI BİTTİ

Bektaş, Trabzon’da “güvenli şehir” algısının artık geçerli olmadığını vurgulayarak, Karadeniz Fayı’nın hâlâ canlı ve aktif olduğunu belirtti. Uzman isim özellikle dolgu zeminlere ve heyelanlı yerleşim alanlarına dikkat çekti, yapı stoğunun şehrin en büyük deprem riskini oluşturduğunu kaydetti.

BELEDİYE BAŞKANINA SESLENDİ

Prof. Dr. Bektaş, Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’e de çağrıda bulunarak mikro-bölgeleme çalışmalarının hızlanmasını, kentsel dönüşümün kağıt üzerinde kalmamasını ve yönetmelik gereği “Deprem Dirençli Trabzon” çalışmalarının hemen başlamasını önerdi.

Bektaş, özellikle Yomra-Kaşüstü, Beşirli, Akyazı ve Söğütlü gibi sahil, heyelan ve dolgu kesimlerinin şehrin prestijli bölgeleri olmasına rağmen zemin açısından en riskli alanlar olduğunu belirtti. Uzman isim, Karadeniz Fayı’ndaki bir sarsıntının bu bölgelerdeki zayıf zeminle birleştiğinde etkisini katlayabileceğine dikkat çekti.

Trabzonlulara uyarıda bulunan Bektaş, “Sarsıntı küçük olsa da verdiği mesaj hayati. Artık deprem olmaz devri kapandı, gerçeklerle yüzleşme vakti” dedi.

"6,6'YA HAZIR OLUN"

Peş peşe paylaşımlar yapan Bektaş, başka bir açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

"AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır."

