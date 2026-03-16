İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünün yok edildiği yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi ve “Hürmüz Boğazı tamamen İran’ın kontrolünde. Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naini, İran’ın deniz gücü ve bölgedeki askeri operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Naini, DMO Deniz Kuvvetleri’nin düşmanın denizden gerçekleştirdiği saldırılara karşılık vermekle görevli olduğunu belirterek, hava kuvvetleriyle koordineli yürütülen operasyonlarda füze ve insansız hava araçlarıyla düşmana ait askeri üsler ile savaş gemilerinin hedef alındığını söyledi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İRAN’IN KONTROLÜNDE"

ABD’nin İran’ın deniz gücünü yok ettiği yönündeki iddialarına tepki gösteren Naini, Hürmüz Boğazı’nın tamamen İran’ın kontrolünde olduğunu savundu.

Naini, bölgede farklı bayraklarla faaliyet gösteren ancak ABD veya İsrail’e ait olduğunu öne sürdüğü gemilerin hedef alındığını belirterek, “Bölgede hakimiyet kurduklarını iddia edenler, cesaretleri varsa savaş gemilerini buraya getirsin” ifadelerini kullandı.

Naini, Umman Denizi açıklarında bulunan ABD savaş gemilerine İran tarafından seyir füzeleriyle saldırılar düzenlendiğini iddia etti. Bu saldırıların ardından bazı gemilerin bölgeden uzaklaştığını öne süren Naini, gemilerin büyük ihtimalle hasar gördüğünü ve bakım için geri çekildiğini savundu.

Ayrıca radar sistemleri, hava savunma unsurları, mühimmat depoları ve çeşitli askeri altyapıların da hedef alındığını ifade etti.

"TRUMP CESARET EDERSE GEMİLERİNİ GETİRSİN"

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın deniz gücünü yok ettikleri yönündeki açıklamalarına da değinen Naini, “Trump İran’ın deniz gücünü yok ettiğini söylüyor. O halde cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin” dedi.

"ÇARŞAMBA GÜNÜ AĞIR SALDIRILAR OLACAK"

Savaşın sona ermesinin, karşı tarafın İran’ın askeri ve toplumsal caydırıcılığını kabul etmesine bağlı olduğunu belirten Naini, “Bu çarşamba düşman için yakıcı bir çarşamba olacak. Saldırgana ceza vermeyi hedefliyoruz ve ağır saldırılarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

