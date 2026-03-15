Uzmanlar Meclisi’nin Mücteba Hamaney’i yeni dini lider olarak ilan etmesinin ardından, ABD istihbarat birimleri hazırladıkları kapsamlı değerlendirme raporunu Başkan Donald Trump’a sundu. İddialara göre İran’daki karar alma süreçleri fiilen Devrim Muhafızları’na devredildi.

Geçtiğimiz günlerde Trump, Fox News'e verdiği röportajda İran yönetiminin bittiğini öne sürerek, Mücteba Hamaney için "hafif siklet" ifadesini kullanmıştı.

Mücteba Hamaney'in babası tarafından bile istenmediğini söyleyen Trump, İran'ın şu an lidersiz olduğunu ve kararları Devrim Muhafızları'nın verdiğini iddia etti.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULDU

ABD yönetimi, saldırılarda sağ kaldığına dair haberlerin ardından Mücteba Hamaney ve beraberindeki dokuz üst düzey İranlı yetkilinin yerini bildirenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.

İSTAHBARAT RAPORLARI NE VAR?

Trump ve yakın çevresine sunulan raporlara göre, geçtiğimiz günlerde öldürülen Ali Hamaney, oğlunun liderlik kapasitesinden ve zekasından şüphe duyuyordu.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

Resmi bir görev üstlenmemesine rağmen Mücteba Hamaney, uzun yıllardır İran siyasetinde resmi etkili bir isim olarak anılıyor.

İran’da Uzmanlar Meclisi, ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Ayetullah Ali Hamaney’in yerine oğlu Mücteba Hamaney’in dini lider olarak seçildiğini resmen duyurdu. Böylece Mücteba Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü dini lideri oldu.

Uzmanlar Meclisi açıklamasında Mücteba Hamaney’in "güçlü bir oy çoğunluğuyla" seçildiği belirtilerek halka yeni lider etrafında birleşme çağrısı yapıldı.

KAMUOYUNDAN UZAK BİR FİGÜR

56 yaşındaki Mücteba Hamaney, savaşın başladığı günden bu yana kamuoyu önünde görülmedi. Babası Ali Hamaney, Tahran’da dini liderlik ofisini hedef alan İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmişti. Aynı saldırıda Mücteba Hamaney’in eşi Zehra Haddad-Adel de öldü.

1969’da Meşhed kentinde doğan Mücteba Hamaney, gençlik yıllarında İran-Irak Savaşı sırasında cephede görev yaptı.

Mücteba Tahran’da bir liseden mezun olduktan sonra Kum’da dini eğitim aldı. Eğitim sürecinde Muhammed-Taki Mesbah-Yezdi ve Mahmud Haşimi Şahrudi gibi önde gelen din adamlarının yanında öğrenim gördü.

Yaklaşık 15 yıl boyunca İslam hukukunun en ileri düzeyi olan “ders-i haric” seviyesinde ders verdi. Bu seviye, dini liderlik makamına giden yolda önemli bir akademik aşama olarak görülüyor.

Kum’daki dini kurumlara göre 2022 yılında “Ayetullah” unvanını aldı.

