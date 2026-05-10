İstanbul'a ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Baykar'ı ziyaret etti. Milli SİHA'ları inceleyen heyete Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar eşlik etti.

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar’ın milli ve özgün insansız hava araçlarının geliştirildiği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret etti.

Kraliçe Mathilde başkanlığındaki heyette Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dillies, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele, Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’nin yanı sıra çok sayıda devlet yetkilisi, akademisyen, iş adamı ve gazeteci yer aldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde Baykarda! Milli SİHAları inceledi

Ziyaret sırasında heyete Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Programa ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de katıldı.

MİLLİ SİHA'LARI İNCELEDİ

Kraliçe Mathilde ve beraberindeki heyet, Baykar’ın geliştirdiği milli SİHA platformlarını yakından inceleyerek yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

AKINCI ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI

Ziyaretin sonunda merkezde sergilenen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Kraliçe Mathilde'ye ziyaretin anısına Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından Bayraktar KIZILELMA İnsansız Hava Aracı'nın maketi hediye edildi.

EMİNE ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yi Dolmabahçe Sarayı'nda ağırladı.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde ağırladığımız Belçika Kraliçesi Mathilde'yle İstanbul'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Bu kıymetli buluşmanın ülkelerimiz arasındaki gönül birliğini daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

