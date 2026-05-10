12 yaşındaki Berat'ın ölümünde kan donduran iddia! "13 yaşındaki çocuk cinayeti planladı"
Iğdır’ın Koçkıran köyünde 13 yaşındaki arkadaşı tarafından tüfekle vurulan 12 yaşındaki Berat Irmak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acılı aile olayın kaza olmadığını savunup daha önce de benzer olayların yaşandığını, cinayetin planlı işlendiğini öne sürdü.
- Berat Irmak, arkadaşının evinin önünde top oynamaya çağrıldığı sırada 13 yaşındaki bir çocuk tarafından tüfekle vuruldu.
- Berat Irmak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
- Anne, olayın sıradan bir kaza olmadığını ve Berat'ın maça gitmek için hazırlandığını belirtti.
- Aile, 13 yaşındaki çocuğun daha önce de Berat'a iki kez silah, bir kez de bıçak çektiğini iddia etti.
- Olayla ilgili 13 yaşındaki çocuk ve babası gözaltına alındı.
- Berat'ın ailesi, oğlunun kaza ile değil, cinayetle katledildiğini belirterek yetkililere seslendi.
Iğdır’ın Koçkıran köyünde yaşayan 12 yaşındaki Berat Irmak, top oynamaya çağrıldığı arkadaşının evinin önünde can verdi.
13 yaşındaki akranı tarafından tüfekle vurulan Berat, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
"MAÇA GİDECEĞİM DEDİ, TOPRAĞA GİTTİ"
SHOW Haber'e konuşan acılı anne, olayın sıradan bir kaza olmadığını iddia ediyor. Berat’ın maça gitmek için heyecanla hazırlandığını anlatan anne, "Formamı giyip maça gideceğim dedi. Nereden bileyim? Oğlumun üzerine boşaltmış tüfeği" sözleriyle dehşet anlarını anlattı.
Aile, 13 yaşındaki çocuğun daha önce de Berat’a iki kez silah, bir kez de bıçak çektiğini, bu durumun defalarca yaşandığını öne sürdü.
BABA VE OĞUL GÖZALTINDA
Olayın ardından Berat’ı hayattan koparan 13 yaşındaki çocuk ve babasına ait olduğu iddia edilen tüfek nedeniyle baba gözaltına alındı.
Savcı olma hayali kuran küçük Berat’ın ailesi, adaletin yerini bulması için yetkililere seslendi:
"Benim oğlum kaza ile değil, cinayetle katledildi."