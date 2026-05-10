Çocuğunu sokak ortasında dövdü, gözaltına alındı! O anne hakkında karar çıktı
Adana’da 1,5 yaşındaki çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada tepki çeken anne gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken küçük çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.
- Güvenlik kamerası görüntülerinde anne, çocuğunu sertçe itip yere düşen çocuğa tekme attı.
- Kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüntülerde yer aldı.
- Çevredeki bir kadının tepki göstermesi üzerine anne çocukları bırakıp uzaklaştı.
- Görüntülerin yayılmasının ardından anne yakalanarak gözaltına alındı.
- Emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Velayeti annede olan şiddet mağduru küçük çocuk babasına teslim edildi.
Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesinde iddiaya göre, ablasıyla birlikte yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başlayınca anne D.Ö. sinirlenerek çocuğa şiddet uyguladı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde kadının küçük çocuğu sert şekilde ittiği, yere düşen çocuğa tekme attığı görüldü. Görüntülerde ayrıca kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı anlar yer aldı.
Çevrede bulunan bir kadının duruma tepki göstermesi üzerine anne, çocukları olay yerinde bırakarak uzaklaştı.
GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus timleri tarafından kısa sürede yakalanan D.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan boşandıkları öğrenilen çiftin çocuklarının velayetinin annede olduğu, şiddet mağduru küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği belirtildi.