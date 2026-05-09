Van'ın Muradiye ilçesinde 11 yaşındaki Yuzarsif Acar, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hastaneye kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan çocuğun camiye giderken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Başıboş sokak köpeklerinin çocuklara saldırısına bir yenisi daha eklendi.

Sahipsiz köpek sürüsü Muradiye Belediyesi sınırlarındaki Gönderme Mahallesi'nde 11 yaşındaki Yuzarsif Acar'a saldırdı.

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekiler, bacağından ve kalçasından yaralanan çocuğu Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"OKULDAN CAMİYE GİDERKEN SALDIRIYA UĞRAMIŞ"

Burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çocuğun dedesi Mehmet Reşit Acar, torununun Kuran kursuna giderken 5 köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

"Çocuk okuldan gelince camiye gidiyor. 5 köpeğin saldırısına uğramış" diyen Acar, çevredekilerin torununu kurtardığını belirterek yetkililere seslendi:

"Hastanede çocuğa müdahale ediyorlar. Sağ bacağında, kalçasında ve birçok yerinde yara var. Belediye ya da hangi kurumsa lütfen önlem alsın. Bugün bizim çocuğumuza yarın başka çocuklara saldıracaklar. Artık buna bir çare bulunsun. Yetkililere çağrımız, sahipsiz köpekler toplatılsın, bir can daha yanmasın."

