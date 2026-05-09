Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu, etkin pişmanlıktan faydalanmak için savcıya verdiği ifadede rüşvet pazarlığını bütün çıplaklığıyla anlattı. Gökhan Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesi Veli Ağbaba’nın Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde kendisini Ankara’ya davet ettiğini söyledi. Ağbaba’nın 1 milyon avro istediğini belirten Böcek, “10-15 gün içinde parayı hazırladım. Sırt çantasına koyup genel merkeze götürdüm. Altıncı katta beni bekleyen kişiye teslim ettim. Paranın, babamın adaylığı için istendiği söylendi” diye konuştu.

HABER MERKEZİ - Tutuklu eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak maksadıyla itirafçı oldu. Gökhan Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 20 milyon dolar verildiği yönündeki iddiaları yalanlarken, CHP Genel Merkezine seçim sürecinde sağlanan maddi destekleri tek tek anlattı.

PARALARI 6. KATA BIRAKMIŞ

Böcek, Ocak 2024’te CHP’li milletvekili Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak Özgür Özel’in bilgisi dâhilinde Ankara’ya davet ettiğini, burada CHP Genel Merkezi için 1 milyon avro destek talep edildiğini söyledi. Seçim sürecinde babasının kendisine “Genel merkezden maddi ve manevi destek talepleri olabilir” dediğini aktaran Böcek, bu sebeple talebi sorgulamadığını belirtti. İstenen parayı 10 günde temin ettiğini ve uçağa binip sırt çantasıyla Ankara’ya götürerek CHP Genel Merkezindeki altıncı katta ilgili kişiye teslim ettiğini ifade etti. Paranın, babası Muhittin Böcek’in büyükşehir belediye başkan adaylığı için istendiğinin kendisine söylendiğini kaydetti. Kaldığı otelin de fişlerinin olduğunu belirtti.

BABAMA DESTEK İÇİN...

Seçim döneminde yine Veli Ağbaba tarafından arandığını ve bu defa otobüs alımı talep edildiğini, sürecin daha sonra nakit desteğe dönüştüğünü dile getiren Böcek, 2024 yerel seçimlerinde CHP Genel Merkezinden Antalya için önceki seçimlerin aksine maddi destek sağlanmadığını öne sürdü. Böcek, “Bu seçimde ‘Zaten sizi Büyükşehir’e aday yapıyoruz’ denilerek yardım yapılmadı. Resmî bir görevim yoktu ancak aile bireyi olarak babama destek oldum” dedi. Öte yandan Gökhan Böcek, etkin pişmanlık kapsamında ifade vereceğinin basına yansımasının ardından bazı partililerin kendisiyle görüşmek istediğini, bu taleplerin çoğunu reddettiğini iddia etti. Antalya CHP Milletvekili Cavit Arı’nın cezaevinde kendisiyle görüştüğünü ancak kararından vazgeçmediğini de ifade etti. Bir milyon avronun partiye yakın kişilerden toplandığını ve daha sonra bu durumu babasına anlattığını belirtti.

Bu arada yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek’in tutukluluk hâllerinin devamına, Fazlı Ateş’in ise tahliyesine karar verdi.

