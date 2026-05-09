Başkan Serdal Adalı, gelecek sezon planlaması için kafa kafaya verdiği hocasını istifa kararından vazgeçirmeye çalışıyor.

MURAD TAMER - Lige haftalar önce havlu atan ve son oynanan Konyaspor maçıyla kupaya da veda eden Beşiktaş’ta ortalık yine yangın yeri.

Sakin ol Hoca'm! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararı yine büyük krize yol açtı

PLANLAR BOZULMASIN

Yönetim bu krizi yönetmekle uğraşıyor. Siyah beyazlı idareciler yeni sezon kadro mühendisliği, transfer politikası ve teknik yapılanma konusunda Yalçın’la ortak hareket ederken ortaya çıkan krizin aşılması için yoğun çaba sarfediliyor. Amaç, Yalçın ve ekibiyle tasarlanan gelecek sezon planlamasının sekteye uğramaması.

İkna çabaları sürüyor

Konya mağlubiyeti sonrası tribünlerden yükselen tepkiler sebebiyle moral bozukluğu yaşayan Sergen Yalçın’ın aldığı istifa kararı, Başkan Serdal Adalı’nın devreye girmesiyle sezon sonuna kadar beklemeye alındı. Adalı’nın, “Sezon bitsin, ardından sağlıklı bir değerlendirme yaparız” mesajıyla Yalçın’ı sakinleştirdiği ifade edilirken, yönetimin önceliğinin tecrübeli hocayla gelecek sezonda da devam etme yönünde olduğu öğrenildi.

İÇ SAHADA KAPANIŞ: VEDA VE ÖZÜR MAÇI

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son defa taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal kötü geçen sezonda Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Rashica’nın forma giyemeyeceği Beşiktaş’ta sınırdaki Salih Uçan ve Agbadou sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

MORALİM ALTÜST

Sergen Yalçın her ne kadar gelecek sezon için bütün planlamalara yönetimle birlikte hâkim olsa da Konyaspor maçında kendisine atılan şu şişesinden ve tribünlerden yükselen istifa seslerinden son derece rahatsız.

CERNY’DEN İDDİALARA CEVAP: OLMAK İSTEDİĞİM YERDEYİM

Beşiktaş’ta gözden düştüğü ve ayrılacağı iddia edilen Vaclav Cerny, sosyal medya hesabından iddialara cevap verdi. “Aile üyelerimin sağlığı hakkında yalan ve yanıltıcı bilgiler yaymayı bırakın! Sevdiklerimin SAĞLIKLI ve MUTLU olması konusunda kendimi çok ŞANSLI hissediyorum!” ifadelerine yer veren Cerny ayrılık söylentilerine de “Ve tam olarak, olmak istediğim yerdeyim” diyerek noktayı koydu.



