Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu açıklandı: İki cezalı, üç sakat var
Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, 18 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul’a gitti.
Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Fatih Tekke'nin Beşiktaş planı: İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK
Sezonun bitimine 2 maç kala liderin 8 puan gerisinde 66 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşma için İstanbul’a gitti. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç’ın yanı sıra tedavileri süren Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu kafilede yer almadı.
Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.