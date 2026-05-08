Trabzonspor, Süper Lig'in 33'üncü haftasında Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, 18 kişilik oyuncu kadrosuyla İstanbul’a gitti.

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Trabzonspor, TÜPRAŞ Stadyumu'nda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Beşiktak maçı hazırlıklarını tamamladı.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Sezonun bitimine 2 maç kala liderin 8 puan gerisinde 66 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşma için İstanbul’a gitti. Karadeniz ekibinde kart cezalısı Wagner Pina ve Mustafa Eskihellaç’ın yanı sıra tedavileri süren Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Okay Yokuşlu kafilede yer almadı.

Paul Onuachu - Fatih Tekke - Anthony Nwakaeme

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu.

