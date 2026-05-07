Bordo-mavili forma altında 13 gole imza atan ve kariyerinin en parlak dönemini geçiren Ernest Muçi, Süper Lig'de 10 haftadır suskun. Transferi için pazarlıkların sürdüğü Arnavut oyuncunun geleceği şu an için belirsiz.

Ernest Muçi adına bu hafta kritik ve ilginç bir hafta. Sebebi de bir yanda kariyerinin en iyi dönemini geçirdiği Trabzonspor, diğer yanda boservisine sahip Beşiktaş. Arnavut oyuncu, 2 maç sonra eğer kulüpler anlaşamazsa bu hafta rakip olacağı takıma dönecek.

Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Ernest Muçi'nin, Beşiktaş ile 2027'ye kadar mukavelesi bulunuyor.

13 GOLDE İMZASI VAR

Satın alma opsiyonuyla kiralanan Muçi, Süper Lig'de 26 karşılaşmada 10 gol atarken, Türkiye Kupası'nda da 6 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Muçi, Beşiktaş günlerinden çok daha fazlasını Karadeniz ekibinde gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Muçi'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde Beşiktaş'a 5 taksitte 8,5 milyon euro ödeyecek.

TRANSFER PAZARLIĞI

Sakatlıkları sebebiyle bir süre takımdan ayrı alan Ernest Muçi, ligde 10 haftadır takımına gol katkısı yapamadı. En son ligde 14 Şubat'ta Fenerbahçe maçında gol kaydeden oyuncu, kiralandığı Beşiktaş maçında gol atması durumunda suskunluğunu bozacak.

Arnavut ismin transfer durumu sezon sonu netlik kazanacak. Teknik direktör Fatih Tekke, yüksek verim aldığı oyuncusunun kadroda tutulmasını istiyor. Yönetim ise 8,5 milyon euroluk satın alma bedelini aşağı çekmek için pazarlık hâlinde.

