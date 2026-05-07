Eskişehir’de yaşayan 75 yaşındaki Hacer Kaptan oğlu gibi gördüğü kişinin kendisini 16 milyon TL dolandırdığını iddia etti. Bu şahsa dükkan açtığını, araba aldığını belirten Kaptan “Kaçıp gittikten sonra dolandırıldığımı anladım. 3 aylığına biriyle evlilik yaptı. Kadının cipini, iki dairesin, 1 milyon TL parasını aldı, onu da bıraktı” dedi.

Almanya'nın Münih kentinde yaşayan 3 çocuk annesi 75 yaşındaki Hacer Kaptan, yaklaşık 8 yıl önce Eskişehir'e geri dönerek Tunalı Mahallesi'ndeki dairesine yerleşti. Gittiği bir lokantada İ.G. isimli şahısla tanışan yaşlı kadın, oğlu gibi görüp dükkan açtığı ve maddi destek sağladığı İ.G. tarafından yaklaşık 16 milyon TL dolandırıldığını iddia etti.

Oğlu gibi gördü, hayatı altüst oldu! 16 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası... En az 10 kişi daha var

"ANNE-OĞUL GİBİYDİK"

Kaptan “Komşumuzun lokantasında tesadüfen İ.G. diye bir çocukla tanıştım. Efendiydi, dürüsttü ama sonradan kendini dağıttı. Ara sıra bana uğruyordu, ‘Anne ne yapıyorsun?' diye soruyordu. Anne-oğul gibiydik, dağ gibi arkamda duruyordu" dedi.

Oğlu gibi gördü, hayatı altüst oldu! 16 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası... En az 10 kişi daha var

“ONA DÜKKAN AÇTIM, ARABA ALDIM”

Oğlu gibi gördüğü İ.G.'ye banka hesaplarını verdiğini, bir dükkan açtığını anlatan Kaptan şöyle konuştu;

Yaptığı iş zordu, ayakları falan yaralıydı, işsiz kaldığı için dükkân açtık. Arabalar aldık, onları sattı. Kumara mı verdi, ne yaptı hiç bilmiyorum. Çoğu insanın öz evlatlarına yapamadığını ben ona yaptım. Öz evladım yerine koydum onu.

“DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

İ.G.’nin kendisine ait olan İBAN'a para atıp başka hesaplara transfer ettiğini iddia eden yaşlı kadın “Mesela tefeciden aldığı para benim hesabıma geliyor, o hesaptan bir pavyondan tanıdığı kızın hesabına gönderiyor. Hesaplar aracılığıyla da parayı geçiriyor. O kaçıp gittikten sonra dolandırıldığımı anladım. Bir de o sürede 3 aylığına biriyle evlilik yaptı. Kadının cipini, iki dairesin, 1 milyon TL parasını aldı, onu da bıraktı. Bu kişi 17 Ağustos 2025 tarihinde kaçtı” dedi.

“EN AZ 10 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ”

Yaklaşık 16 milyon TL zararı olduğunu belirten Hacer Kaptan,11 tane icrası olduğunu da söyledi.

Kaptan “Şu anda oturmuş olduğum evi ipotek yaptığını bilmiyordum, öğrenince şok oldum. Psikolojim bozuldu, her hafta psikoloğa gidiyorum. En az 10 kişiyi daha dolandırmış. Dört dairem vardı, 140 metrekare arsam, 40 bin dolar param vardı. Bana tapuda, ‘İşleminiz ne?' diye sormadılar. Ben bu kişiye vasilik vermemiştim. Yaklaşık 16 milyon Türk Lirası zararım, 11 tane icram var” diye konuştu.

Kaptan, bu kişinin şu anda başka suçtan cezaevinde yattığını açıkladı.

Oğlu gibi gördü, hayatı altüst oldu! 16 milyon TL’lik dolandırıcılık iddiası... En az 10 kişi daha var

Haberle İlgili Daha Fazlası