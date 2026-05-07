Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli maaş ve ikramiye ödeme takvimine odaklandı. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, maaşların erken yatıp yatmayacağına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

2026 Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs tarihinde başlayacak olması nedeniyle emekli maaşı ödeme takvimi yeniden gündeme geldi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaşların ve bayram ikramiyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırırken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Kurban Bayramı yaklaşırken emeklilere yapılacak maaş ve ikramiye ödemeleriyle ilgili beklentiler arttı. Henüz resmi ödeme takvimi açıklanmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında maaş ve ikramiyelerin bayram öncesinde hesaplara yatırılması ihtimali öne çıkıyor. Özellikle bayram alışverişi ve tatil hazırlıkları nedeniyle milyonlarca emekli ödeme tarihlerini yakından takip ediyor.

Maaş ve 4 bin TL’lik Kurban Bayramı ikramiyelerinin peş peşe yatırılması değerlendiriliyor. Ancak kesin tarihler için SGK ve Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyurular bekleniyor.

4A 4B 4C EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI)

Emekli maaşlarının ödeme tarihleri sigorta statüsüne ve tahsis numarasına göre farklılık gösteriyor. 4A kapsamındaki SSK emeklileri maaşlarını genellikle ayın 17’si ile 26’sı arasında alırken, 4B kapsamındaki Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri çoğunlukla ayın 25’i ile 28’i arasında yapılıyor. 4C kapsamındaki Emekli Sandığı emeklilerine ise maaşlar genellikle ayın ilk günlerinde yatırılıyor.

Maaş ödeme günü, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre belirleniyor. Bu nedenle her emeklinin ödeme tarihi farklılık gösterebiliyor. Vatandaşlar güncel maaş ödeme bilgilerini e-Devlet üzerinden “4A emekli maaşı sorgulama”, “4B emekli aylık bilgisi” veya “4C emekli ödeme bilgisi” ekranlarından kontrol edebilir.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2026 Kurban Bayramı’nda emeklilere 4 bin TL bayram ikramiyesi verilmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nda uygulanan tutarın aynı şekilde devam edeceği belirtiliyor.

