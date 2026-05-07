Bir ısırığıyla 10 dakika içinde öldürebilen engerek yılanı, Elazığ’da görüntülendi. Yerleşim yerine yakın alanda görüntülenen yılan, Keban ilçesinde vatandaşları korkuttu. Engerek ne kadar zararlı? Türkiye’de kaç türü var? İşte detaylar…

Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Bademli köyü mezrasında, görüntülenen zehirli engerek yılanı tedirgin etti. Bir ısırığı ile 10 dakika içinde öldürebilen yılan, köy sakinlerinden Ferhat Doğan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Önce Bolu şimdi Elazığ’da görüldü! Bir ısırığı 10 dakikada öldürüyor... Toprakta fark edilmesi çok zor

Otlar arasında fark edilemeyecek kadar kamufle olan engerek yılanının yerleşim alanına yakın bir noktada görüntülenmesi korkuyu artırdı. Müdahale edilmeyen yılan, kısa süre sonra kayboldu.

Önce Bolu şimdi Elazığ’da görüldü! Bir ısırığı 10 dakikada öldürüyor... Toprakta fark edilmesi çok zor

BOLU’DA DA GÖRÜLMÜŞTÜ

6 gün önce de Bolu’da Kafkas burunlu engerek görüntülenmişti. Nesli tehlike altındaki tür, Türkiye’nin en zehirli endemik yılanlarından biri olarak biliniyor.

Viperidae familyasına ait, dünya genelinde geniş bir yayılım gösteren oldukça zehirli bir yılan olarak bilinen engerek, üçgen şeklinde belirgin bir kafa yapısına, kalın bir gövdeye, küt bir kuyruğa sahiptir.

Önce Bolu şimdi Elazığ’da görüldü! Bir ısırığı 10 dakikada öldürüyor... Toprakta fark edilmesi çok zor

2 ZEHİR DİŞİ VAR

Boyları türüne göre 30 cm'den 2 metreye kadar çıkabilen engereklerin uzun, kıvrık ve içi boş iki adet zehir dişi bulunur. Bu dişler ağız kapalıyken geriye doğru katlanabilir. Genellikle geceleri aktif olan engerekler, kamuflaj yeteneklerine güvenerek pusu kurar.

Önce Bolu şimdi Elazığ’da görüldü! Bir ısırığı 10 dakikada öldürüyor... Toprakta fark edilmesi çok zor

Türkiye'deki ENGEREK TÜRLERİ

Türkiye, engerek çeşitliliği bakımından yaklaşık 15 tür bulunur.

Yılan Türü Genel Özellikler Boyut Habitat / Dağılım Önemli Notlar Koca Engerek (Vipera lebetina) Türkiye'nin en büyük, en kalın ve en zehirli yılanlarından biri. Ortalama 1-1.5 metre. Geçmişte İskenderun'da 3 metreyi aşan rekor örnekler bildirilmiştir. Türkiye Anadolu Engereği (Vipera anatolica) Türkiye'ye özgü (endemik) ve koruma altındaki bir tür. Belirtilmemiş. Dünyada sadece Antalya (Elmalı) civarındaki yüksek kesimler. Koruma altında. Şeritli Engerek Türkiye'de yaygın görülen zehirli türlerden biri. Belirtilmemiş. Türkiye

İLK 48 SAATTE ÖLÜM RİSKİ YÜKSEK

Engerek yılanının ısırığı sonrasında ciddi doku tahribatı ve sistemik zehirlenme yaşanır. Isırılmadan sonraki ilk 6 saat ile 48 saat arasında ölüm riski yüksektir, bu nedenle acil panzehir tedavisi gerekir.

Türkiye'de Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde, özellikle taşlık ve çalılık alanlarda yaşarlar.

Engerek ısırığı hemotoksik (kan hücrelerini yıkan) ve nörotoksik (sinir sistemini etkileyen) özellikler taşır. Bir ısırık, türüne bağlı olarak bir insanı kısa sürede (bazen 10 dakika gibi kritik sürelerde) öldürebilecek kadar güçlü olabilir.

Önce Bolu şimdi Elazığ’da görüldü! Bir ısırığı 10 dakikada öldürüyor... Toprakta fark edilmesi çok zor

BRİTANYA'DA HER YIL 100 VAKA

Avrupa'da, örneğin Britanya'da her yıl yaklaşık 100 engerek ısırığı vakası hastaneye yatar, ancak son 100 yılda sadece 14 ölüm gerçekleşmiştir. Avrupa genelinde yıllık 5'ten az ölüm vakası görülmektedir. Türkiye'de ise koca engerek (Macrovipera lebetinus) gibi çok zehirli türler bulunur. Zamanında müdahale edilmezse ölümcül olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası