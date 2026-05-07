Düzce’de planlı bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle 7 Mayıs 2026 Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Yığılca, Kaynaşlı ve Merkez ilçelerinde farklı saat aralıklarında yapılacak kesintilerin ardından vatandaşlar “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı.

SEDAŞ tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre Düzce’nin çeşitli mahalle ve köylerinde enerji kesintileri yaşanacak. Şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak uygulamanın gün boyunca farklı bölgelerde etkili olması bekleniyor.

DÜZCE ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

7 Mayıs Perşembe günü Düzce’de gerçekleştirilecek planlı çalışmalar kapsamında özellikle Merkez, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde birçok mahalle ve köyde elektrik kesintisi uygulanacak. SEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre çalışmaların büyük bölümü sabah saatlerinde başlayacak ve bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar sürecek.

Düzce elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı: 7 Mayıs Düzce'de elektrikler ne zaman gelecek?

7 MAYIS DÜZCE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

SEDAŞ’ın yayımladığı kesinti programına göre Düzce genelindeki çalışmalar farklı saat aralıklarında tamamlanacak. Yığılca ilçesinde elektriklerin saat 15.00 itibarıyla yeniden verilmesi beklenirken, Kaynaşlı’daki geniş kapsamlı kesintinin 17.00’de sona ereceği bildirildi. Yetkililer, hava koşulları veya teknik nedenlere bağlı olarak çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabileceğini belirterek vatandaşların güncel duyuruları takip etmesini önerdi.

Düzce elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler açıklandı: 7 Mayıs Düzce'de elektrikler ne zaman gelecek?

Düzce elektrik kesintisi listesi:

Yığılca - Merkez, Yeniyer - 09.00 / 15.00

Kaynaşlı - Çillioglu, Çilliioğlu, Darıyerihasanbey, Değirmenyanı, Düzormanı, Kumluca, Merkez, Meşelik, Sarıçokek, Tahtalık - 09.00 / 17.00

Merkez - Şehit - 09.00 / 10.30

Merkez - Osmanca, Köyün Kendisi - 09.00 / 10.30

Merkez - Düz, Osmanca, Terzialiler - 11.00 / 13.30

Merkez - Şehit - 16.30 / 18.00

Merkez - Koçyazı - 16.30 / 18.30

Merkez - Bektaşlı, Çamlık, Çatalçam, Düzgöstek, Eğreltli, Fındıklı, Hacıazizler, İkizler, Mehmetpınar, Oflu, Tütekyatak - 09.30 / 10.30

Merkez - Bektaşlı, Çamlık, Çatalçam, Düzgöstek, Eğreltli, Fındıklı, Hacıazizler, İkizler, Mehmetpınar, Oflu, Tütekyatak - 16.30 / 17.30

Merkez - Altunköy, Merkezyayla - 09.30 / 17.30

İLGİLİ HABERLER HABERLER İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç arttı? İstanbul barajlarındaki güncel son durum

Haberle İlgili Daha Fazlası