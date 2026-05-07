Etkili olan yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranlarında dikkat çeken yükseliş yaşandı. İSKİ tarafından açıklanan güncel verilere göre megakente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 70’in üzerine çıkarken, İstanbul baraj doluluk oranı güncel son durum merak ediliyor.

İSKİ 7 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı araştırılıyor. Kış aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yükselişe geçen doluluk oranları, özellikle kuraklık endişesinin arttığı dönemin ardından yeniden dikkat çekti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ ARTTI?

İstanbul’da geçtiğimiz aylarda kritik seviyelere kadar gerileyen baraj doluluk oranları, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte önemli ölçüde yükseldi. İSKİ verilerine göre 12 Ocak tarihinde yüzde 22,01 seviyesinde bulunan ortalama doluluk oranı, 7 Mayıs itibarıyla yüzde 71,89’a ulaştı. Böylece barajlardaki doluluk oranında yaklaşık 50 puanın üzerinde artış yaşandı.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ GÜNCEL SON DURUM

İSKİ’nin açıkladığı son verilere göre İstanbul’daki en yüksek doluluk oranı yüzde 95,42 ile Elmalı Barajı’nda kaydedildi. Elmalı’yı yüzde 95,12 ile Ömerli Barajı ve yüzde 91,16 ile Darlık Barajı takip etti. Şehrin önemli su kaynaklarında yaşanan yükseliş dikkat çekerken, bazı barajlarda seviyelerin halen daha düşük olduğu görüldü.

Ömerli Barajı yüzde 95,12

Darlık Barajı yüzde 91,16

Elmalı Barajı yüzde 95,42

Terkos Barajı yüzde 58,9

Alibey Barajı yüzde 67,19

Büyükçekmece Barajı yüzde 56,29

Sazlıdere Barajı yüzde 45,79

Istrancalar Barajı yüzde 46,95

Kazandere Barajı yüzde 59,7

Pabuçdere Barajı yüzde 59,84

