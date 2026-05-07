Bursa Kestel'de inşa edilecek TOKİ konutları için kura çekimi geride kaldı. Bursa hak sahipliği asil/yedek isim listesi canlı kura çekimiyle belirlendi. Canlı kura çekimini kaçıran vatandaşlar, online sistem üzerinden isim listesini sorgulayabilecekler.

TOKİ tarafından Bursa Kestel Seymen Mahallesi 712 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 565 adet ve 3+1 nitelikli 147 adet olmak üzere toplam 712 adet konut için konut belirleme kurası bugün (7 Mayıs 2026) tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayın ile yapıldı. Kura çekimini kaçıran izleyiciler, kaydı geriye sarıp isim listesini öğrenebiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura sonuçları ve asil/yedek isim listelerine e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama ekranından, T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak görüntülenebilecek. Kura çekilişleri sonrası sonuçlar noter onaylı tam listeler 2-3 gün içinde e-Devlet'e yansımaktadır.

BURSA KESTEL HAK SAHİPLERİ KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞİ

BURSA KESTEL SATIŞ SÖZLEŞLMESİ NE ZAMAN İMZALANACAK?

Gayrimenkul Satış Sözleşmesi, asil hak sahipleri için 14 Mayıs 2026 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında imzalanacak. Süresi içinde sözleşme işlemlerini tamamlayamayan hak sahipleri ise 17-19 Haziran 2026 tarihleri arasında işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sözleşmeler, açıklanan program kapsamında T.Halkbankası A.Ş. 289-Bursa Kestel Şubesi’nde imzalanacak. Asil hak sahiplerinin sürecinin tamamlanmasının ardından, yedek hak sahipleri için ayrıca sözleşme imzalama takvimi duyurulacak.

