İşkence görerek öldürülen fenomen Yağmur Taktaş’ın ailesi, kızlarına dehşeti yaşatanın yakalanmasını için seslendi. Acılı baba “Bu acıya dayanamıyorum. Kızım rüyama giriyor” derken, acılı anne ise “Çocuğumun kaşlarını bile kazımış bu cani. Kızımın sadece bir tutam saçı verildi, eşyası verilmedi. Koklayacak bir şeyi bulamıyorum” diyerek yürek sızlattı.

2 yıl önce ABD’de şüpheli şekilde hayatını kaybeden fenomen Yağmur Taktaş’ın ailesi kızlarının darp edilip, uyuşturucu verilerek sevgilisi tarafından öldürdüğünü iddia etmiş, açılan mezardan alınan örneklerde Yağmur Taktaş’ın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu madde, darba bağlı morluklar ve sigara söndürme izleri bulunmuştu.

Taktaş’ın ressam sevgilisi A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Genç fenomenin acılı babası Orhan Taktaş’ın sözleri yürek sızlattı.

Orhan Taktaş- Ayhan Taktaş

“BU ACIYA DAYANAMIYORUM”

Kızını rüyalarında gördüğünü belirten baba Orhan Taktaş, “Evlat kaybetmenin acısını anlatamam. Yüreğimiz kan ağlıyor, bu cani halen bulunamadı. Kızımın katillerinin yakalanmasını talep ediyorum. Rüyalarımda bana, 'Baba, o cani hala yakalanmadı mı?' diyor. Artık bu acıya dayanamıyorum. İrkilerek uyanıyorum” diyerek sitem etti.

“KAŞLARINI BİLE KAZIMIŞ BU CANİ”

Kızından hatıra kalan bir tutam saçı sakladığını söyleyen acılı anne Ayhan Taktaş ise “Çocuğumun kaşlarını bile kazımış bu cani, düşünebiliyor musunuz? Kötü şeyler yaşadım bu süreçte. O kabir açıldı ya o kadar kötü oldum ki anlatamam duygularımı. Bu, bir annenin yaşayacağı en ağır şey. Benim çocuğum Amerika'dan geldi ama hiçbir kıyafeti bana verilmedi. Sadece bir tutam saçı verildi. Başka bir şeyini görmedim. Koklayacak bir şeyi bulamıyorum. Tek başımıza kaldık, bir tane evladım vardı onu da benden koparttı" diye tepki gösterdi.

Yağmur Taktaş

“OTOPSİ RAPORLARI DOĞRULUYOR”

Ailenin avukatı Fethi Öksüz ise “Dosyada gizlilik kararı var ancak otopsi raporları cinayet iddiasının doğru olduğunu bizlere gösteriyor. Zaten Yağmur'un mesajlaşmalarında 'Bu adam beni öldürecek. Pasaport ve çantama el koydu, gitmeme izin vermiyor' şeklinde ifadeler de var. Raporda da Yağmur'un darp edildiği, hatta işkenceye varacak şekilde beden bütünlüğüne zarar verildiği ortaya konuldu" diye konuştu.

"ANNESİ FİNANSE EDİYOR" İDDİASI

Avukat Öksüz “Yağmur'un katil zanlısı elini, kolunu sallayarak ABD'de geziyor. Annesi de onu finanse ediyor” iddiasında bulundu.

NELER OLMUŞTU?

Katıldığı televizyon programı ile ünlenen 28 yaşındaki fenomen Yağmur Taktaş, 2 yıl önce ABD’de rahatsızlanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

Memleketi Adana’da defnedilen fenomenin aile, kızlarının daha önce darp edildiğini, dalağını kaybettiğini, aç bırakılarak işkence gördüğünü, uyuşturucu madde verilerek zehirlendiği iddia etmişti. Taktaş'ın ailesi, kızlarınınTürk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den (40) şikayetçi olmuştu.

UYUŞTURUCU VERİLMİŞ

Aile avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulunmuş, Taktaş'ın cenazesinden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda genç kızın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı, otopsi videosunda ise darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu belirtilmişti.

Soruşturmada hakkında yakalama kararı bulunan A.C.F., halen yakalanamadı.

