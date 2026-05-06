Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde seyir halindeki bir sürücü, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra hız kesmeden olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücünün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Çevredeki vatandaşların da tepkisini çeken ve pes dedirten olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan sürücüyü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

