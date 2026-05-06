1965 yılında Iğdır’da şehit olan Duran Öztürk'ün kimsesizler mezarlığında kaybolan kabri, yıllar sonra ortaya çıkarıldı. Şehidin naaşı, 56 yıl sonra memleketi Tokat'a gönderilerek ailesine teslim edildi.

1965 yılında Iğdır'da askerlik görevini yaptığı sırada hayatını kaybederek şehit olan Duran Öztürk’ün yıllar sonra ortaya çıkan hikâyesi duygulandırdı.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle memleketine götürülemeyen Öztürk'ün cenazesi, o dönem Iğdır'daki kimsesizler mezarlığına defnedildi. Uzun yıllar unutulan mezarın bir şehide ait olduğu, mezarı defneden kişilerden birinin düzenli ziyaretleri ve yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Mezarın kaybolmaya yüz tuttuğu süreçte mermer ustası Gökhan İpek devreye girerek mezarı yeniden yaptırdı ve başına Türk bayrağı dikti.

Tam 56 yıl sonra bulundu: Şehidin kaybolan mezarı ortaya çıktı

YILLAR SONRA BABASININ MEZARINA ULAŞTI

2016 yılında tesadüfen mezarı fark ettiğini belirten İpek, yaptığı araştırmalar sonucunda şehidin kimliğine ulaşılmasını sağladı. Süreç, gazeteci Halit Öztürk’ün de katkılarıyla kamuoyuna taşındı. Haberi gören ve Tokat’ta yaşayan şehidin oğlu Halit Öztürk, yıllar sonra babasının mezarına ulaşarak ilk kez ziyaret etti.

Henüz bir yaşındayken babasını kaybeden Oğul Öztürk, "Ailem o dönemdeki maddi imkansızlıklar nedeniyle babamın cenazesini Tokat'a getirememiş. Mezarı Iğdır'da olduğunu biliyorduk ancak yerini tespit edememiştik" dedi.

NAAŞ TOKAT'A GÖNDERİLDİ

Ailenin talebi üzerine şehidin naaşının memleketine nakledilmesine karar verildi. Iğdır Asri Mezarlığı'nda bulunan kabir açılarak naaş tabuta konuldu ve kara yoluyla Tokat merkeze bağlı Yazlık köyüne gönderildi. Nakil sırasında askeri yetkililer ve güvenlik güçleri de hazır bulundu.

Şehidin çocukları ve torunları, yıllar sonra memleketlerinde mezarı başında dua etme imkânına kavuşacak.

Mezarı ortaya çıkaran Gökhan İpek ise şehit mezarlarının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, mezarın bulunduğu yerde sembolik de olsa bir anıt yapılması gerektiğini ifade etti.

"MEZAR KAYBOLMAK ÜZEREYDİ"

İpek, yaşananlar şöyle anlattı:

"Aslında aile, 1991 yılında da Iğdır'a gelmiş. O dönemde Iğdır Belediyesi tarafından 14 gün boyunca anons yapılmış, ancak herhangi bir sonuca ulaşılamamış. Bunun üzerine geri dönmüşler. Şehit Duran Öztürk, ilk olarak Alay Komutanlığı'nın arkasındaki mezarlığa defnedilmiş. Ancak daha sonra mezarı başka bir yere nakledildiğinde zabıt defterlerine işlenmemiş. Bu nedenle kayıtlarda kaybolmuş ve kimsesizler mezarlığına defnedilmiş. Nasip bizeymiş. 2016 yılında tesadüfen fark ettik. Mezar, adeta yolun içine karışıp kaybolmak üzereydi. Sonuçta bunların hepsi bizim değerimizdir. Şehidimizin naaşı, bulunduğu mezardan alınarak doğduğu topraklara götürüldü. Ancak ben mantıken şuna inanıyorum: Mezarı hangi yerde bulunduysa, orada mutlaka sembolik de olsa bir şehit mezarı bulunmalı. Eğer yapılmazsa, ben bizzat kendim yapmayı düşünüyorum."

