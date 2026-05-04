Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşması durumunda, yeni sezonun ilk maçına 23 Temmuz’da çıkmak yerine 20 Ağustos’ta çıkacak.

Ligdeki son maçında sahasında Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor’da tüm hesaplar Türkiye Kupası’na göre yapılıyor. Sebebi de hem ön eleme avantajı hem de sezonu biraz daha geç açma durumu. Çünkü lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi’ne iki ön elemeden başlayıp 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekirken Türkiye Kupası’nı kazanan sadece play-off turu oynayacak. Lig üçüncüsü sezonun ilk maçına 23 Temmuz’da çıkarken kupa sahibi 20 Ağustos’ta ilk sınavını verecek.

TEKKE DE HEDEFİ GÖSTERDİ

O açıdan Türkiye Kupası çok değerli. Ki Fatih Tekke de “Önceliğimiz kupa” diyor. Bordo mavililer ligde önce Beşiktaş ile karşılaşıp ardından kupa yarı finalinde G.Birliği ile oynayacak. Stoper konusunda sıkıntı çeken Fatih Tekke, 13 Mayıs’taki kupa maçına kadar sakatların düzelmesini ve savunma sıkıntısının sona ermesini bekliyor. Eldeki imkânlara göre gelinen noktayı başarı olarak değerlendiren Fatih Hoca, yeni takviyelerle yeni sezona daha farklı bakılabileceği düşüncesinde.

