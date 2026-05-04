İlim Yayma Vakfı’nın Silivri’de düzenlediği “2. İstişare Kampı”nda “Bilim Diplomasisi” bildirgesi açıklandı. Bilal Erdoğan, Türkiye’de 350 bini aşkın uluslararası öğrenci bulunduğunu belirterek bu sayının 1 milyona çıkarılmasının hedeflenmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, uluslararası öğrencilere yönelik olumsuz algıların ise “art niyetli” olduğunu savundu.

İlim Yayma Ödülleri sahibi akademisyenlerin katılımıyla 1 Mayıs’tan beri Silivri’deki otelde devam eden “2. İstişare Kampı” tamamlandı. İstanbul’daki kampın ardından Türkiye ve bölgenin geleceğinin bilimsel vizyon ve ortak eylem planı etrafında ele alındığı “Bölgesel İstikrar için Bilim Diplomasisi” başlıklı bildirge, basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye’de 350 binden fazla misafir öğrencinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

Eğer birileri, Türkiye’deki uluslararası öğrencilerle ilgili algıları bozmaya, onlara karşı bir kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsa bilin ki milletimize ihanet ediyor veyahut da başka birilerinin maşası olarak hareket ediyor.

Bu konuda Türkiye’de uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona çok hızlı bir şekilde çıkması, bütün milletimizin derdi olmalı. Hem ekonomik olarak hem Türkiye’nin merkez ülke rolünü güçlendirmesi itibarıyla hem de Türkiye’nin bilimsel ekosistemini güçlendirmesi itibarıyla...

Birileri bu işleri kurcalıyorsa, abuk sabuk haberler yapılıyorsa bilin ki onun arkasında bir düşmanlık var, bir art niyet var. Bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor.

