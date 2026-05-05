Süper Lig'de 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada bulunan Trabzonspor'un yıldızı Paul Onuachu, son 4 hafta skor katkısı veremedi. Karadeniz ekibi, Nijeryalı santrforun "suskun" döneminde kazanamazken, 9 puan kaybetti. Onuachu, bu sezon ilk defa üst üste 3 maçta fileleri havalandıramadı.

Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-2024 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Paul Onuachu, ilk döneminde 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 defa takımı adına tabelayı değiştirdi.

Süper Lig'de 66 puanla 3'üncü sırada yer alan bordo-mavililer, Nijeryalı santrforun skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Paul Onuachu

SON GOLÜ GALATASARAY'A

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından fileleri havalandıramadı. Sezonda 28'inci hafta sonunda 67 puanlı lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren ikinci sıradaki Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz ekibi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı.

Deplasmanda Alanyaspor ve sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 31'inci haftada Konyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Trabzonspor, Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalarak son 4 maçta 3 beraberlik, 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 3 puan yazdırabildi.

Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle takımda yer almayan Onuachu, daha sonraki 3 karşılaşmada ise fileleri havalandıramadı. Bordo-mavili futbolcu, bu sezon ilk defa üst üste 3 karşılaşmada gol atamadı.

Onuachu'nun güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEDE

Onuachu, ligde 4 maçtır suskun olsa da 22 golle "krallık" yarışında ilk sırada yer alıyor. Nijeryalı oyuncuyu 20 golle Eldor Shomurodov, 19 golle Fenerbahçe'den Anderson Talisca takip ediyor.

GOL ATTIĞI 1 MAÇTA MAĞLUBİYET

Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun gol attığı maçlarda 43 puan topladı.

