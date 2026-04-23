Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni19 Mayıs Stadı'ndaki müsabaka, saat 18.45'te başladı.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

SAMSUNSPOR 0-TRABZONSPOR

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Drongelen, Tomasson, Ntcham, Makoumbou, Holse, Coulibaly, Emre, Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Chibuike, Mustafa, Ozan, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu

B Grubu'nu 4 galibiyet ile ilk sırada tamamlayan Samsunspor, çeyrek finalde A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ile eşleşti.

Tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Samsun ekibi, Trabzonspor'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları devam eden Celil Yüksel ve Jaures Assoumou, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

BU SEZONKİ 3. RANDEVU

Trabzonspor ve Samsunspor, bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Trabzon'da oynanan ilk karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken Samsun'daki müsabakayı bordo-mavililer, 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR'UN SON 9 DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMEDİ

Trabzonspor, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son 9 deplasman karşılaşmasında yenilmedi.

Ligde 7 dış saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 galibiyet elde etti.

