Trabzonspor'un Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor'u seri penaltı atışlarında mağlup ettiği maçta Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, 4 penaltını 3'ünü kurtararak tura damgasını vurdu.

SAMSUN'DA 3 PENALTI KURTARDI

Trabzonspor, penaltılarda Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurdu ve Türkiye Kupası'nda yarı finalinde Gençlerbirliği'nin rakibi oldu.

"BEN HAZIR DOĞMUŞ BİRİSİYİM"

Müsabakanın ardından konuşan Andre Onana, "Öncelikle iki tarafın da kazanabileceği bir maç oldu. Rakibimiz 10 kişiyle bile iyi mücadele etmeye çalıştı ama asıl tebriği hak eden takım arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele gösterdiler. Çok mutluyuz kazandığımız ve yarı finale çıktığımız için. Bizim adımıza iyi bir maç oldu ve mücadeleyi hiç bırakmadık. Bu mücadele de bizi mutlu ediyor. Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım, hazır olmaya çalışıyorum. Beni asıl mutlu eden, takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak. Takım adına çok mutluyum. Bu 3 haftayı da en iyi şekilde geçmek istiyoruz." dedi.

