Ankara'da yaşadığı ekonomik çöküşün ardından evsiz kalan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş, yüzde 82 engelli raporuyla ücretsiz tren yolculukları yaparak hayata tutunuyor. Bir dönem öğretmenlik yapan ve kendi şirketini kuran Bektaş, sokakta geçen yaşam mücadelesini anlattı.

Ankara'da yaşayan 62 yaşındaki kimyager Ali Bektaş'ın hayatı, yaşadığı ekonomik çöküşün ardından tamamen değişti. Bir dönem öğretmenlik yapan ve daha sonra kendi kimya şirketini kuran Bektaş, yaşadığı mali kayıpların ardından evsiz kaldı. Yüzde 82 engelli raporu sayesinde ücretsiz tren yolculuklarından yararlanan Bektaş, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerini gezerek hayatını sürdürmeye çalışıyor.

Aslen Kırşehirli olan ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan Bektaş, yaşadığı süreci "Sosyal bir kaza sonrası şirketim battı ve mali anlamda yıkıldım. Sokaklarda kalmaya başladım" sözleriyle anlattı.

Zamanının büyük bölümünü tren yolculuklarında geçirdiğini belirten Bektaş, Manisa'ya geliş nedenini ise şöyle açıkladı:

"Devletin bana verdiği yüzde 82 engelli raporu sayesinde sahip olduğum kimlikle tren yolculukları yapabiliyorum. Manisa'ya da bu sebeple geldim. Hem biraz soluklanmak hem de Manisa'yı tanımak için buradayım."

Bir zamanlar şirket sahibiydi! Şimdi trenlerde yaşıyor

"BU TÜM DÜNYADA BÖYLE"

Evsizliğin yalnızca Türkiye'ye özgü bir sorun olmadığını söyleyen Bektaş, dünyanın birçok ülkesinde benzer tabloların yaşandığını ifade etti.

"Sokakta kalmak veya evsiz olmak Allah'ın emri değildir. İnsanların kendi hatalarından ya da yaşadıkları olumsuzluklardan kaynaklanan bir gerçekliktir. Bu tüm dünyada böyledir. İngiltere'de de ABD'de de böyledir" diyen Bektaş, devletin son yıllarda engelliler ve yaşlılar için önemli imkanlar sunduğunu da dile getirdi.

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SOKAKTAKİLER BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYOR

Sokakta yaşayan insanların önemli bir kısmının bağımlılık sorunlarıyla mücadele ettiğini savunan Bektaş, bu konuda daha fazla destek gerektiğini belirterek, "Sokaktaki insanların çoğu alkolizm bataklığına saplanmıştır. Bunun içinde uyuşturucu da var. Bunlarla bireysel mücadele etmek mümkün değil. Devletin bu konuda daha fazla müdahil olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir zamanlar şirket sahibiydi! Şimdi trenlerde yaşıyor

"BUNLARIN HEPSİ BİR SINAV"

Yaşadığı tüm zorluklara rağmen umudunu kaybetmediğini söyleyen Bektaş, hayatı bir sınav olarak gördüğünü belirtti. Bektaş, "Sokakta kalacağız sınav olacağız, zengin olacağız sınav olacağız, engelli olacağız sınav olacağız. Bunların hepsi bir sınavdır. Sokakta kalmak, aç kalmak, susuz kalmak elbette kolay değil. Ancak bunun da Allah'ın verdiği bir sınav olduğuna inanıyorum" dedi.

Hayatındaki tüm değişimlere rağmen mücadeleyi bırakmadığını ifade eden Bektaş, içinde bulunduğu şartları kabullenerek hayatını sürdürmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

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