Kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni adımlar devreye alınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, erken müdahale ve önleme mekanizmalarını güçlendirmek amacıyla “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı”nın kurulacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu 19’uncu Toplantısı’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Aile Bakanı Göktaş “Şiddetsiz yaşam ve saygı kültürünü temel alan 5. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kurumsal kapasitemizi daha da güçlendiriyoruz. Bu amaç doğrultusunda ‘Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı’mızı kuruyoruz. Böylece erken müdahale ve önleme mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlamda kadın ile aileyi karşı karşıya getirmeye çalışan söylemleri asla kabul etmiyoruz” dedi.

Alınacak her isabetli kararın, bir yaşamı koruyan, bir aileyi ayakta tutan ve bir çocuğun geleceğini değiştiren sonuçlar doğuracağına işaret eden Göktaş, bugün Türkiye’nin, kurduğu hizmet ağı, güçlü kurumları ve sahadaki kararlı çalışmalarıyla öncü bir ülke olduğunun altını çizdi.

GÜRLEK: ‘İYİ HÂL’İ KALDIRDIK

Etkinlikte söz alan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise “Biz tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasını asla kabul etmiyoruz” diyerek daha önce Anayasa’da yapılan değişikliklerle kadın haklarının anayasal güvenceye alındığını, ilgili yasalardaki değişikliklerle de kadına karşı işlenen suçların ceza miktarlarının artırıldığını hatırlattı.

Kadına yönelik kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni sayıldığını, ısrarlı takibin müstakil bir suç olarak düzenlendiğini belirten Gürlek, “iyi hâl” indiriminin de kaldırıldığını, kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi adına da önemli adımlar atıldığını ve adli yargı sisteminde kadın haklarını daha etkin koruyan uygulamaları geliştirdiklerini söyledi.

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